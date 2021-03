IEE hat einen neuen Chef

Der langjährige Chef des Luxemburger Sensorspezialisten in Bissen ist zurückgetreten. Paul Schockmel übernimmt die Führung.

Der langjährige Chef des Luxemburger Sensorspezialisten in Bissen ist zurückgetreten. Paul Schockmel übernimmt die Führung.

(MeM) - Michel Witte, langjähriger CEO und Präsident des Luxemburger Sensorherstellers IEE, ist offiziell von seiner Position zurückgetreten und hat die Aufgabe, das Unternehmen zu leiten, an Paul Schockmel übergeben. Das teilt das Unternehmen, das seinen Sitz in Bissen und eine Fabrik in Echternach hat, am Dienstagmittag mit. Schockmel war bis zuletzt Vizepräsident für Strategie, Innovation und Marketing.

Gründe für den Rücktritt Wittes wurden nicht genannt; mit ihm geht der Firmengründer von Bord, der die Geschicke von IEE maßgeblich geprägt und das Unternehmen von einem kleinen luxemburgischen Start-up zu einem globalen Unternehmenserfolg geführt hat.

Firmengründer Michel Witte baute das Unternehmen zu einem internationalen Konzern auf. Foto:Gerry Huberty

Kaum ein Auto auf der Welt fährt ohne Sensoren von IEE, die zum Beispiel dazu dienen, den Airbag auszulösen.

Der neue CEO Paul Schockmel begann 1995 bei IEE als Vertriebsingenieur und war auch zwischenzeitlich Geschäftsführer des Europäischen Verbandes der Automobilzulieferer (CLEPA) und gründete den luxemburgischen Verband der Automobilzulieferer (ILEA) mit.

Seit 2013 ist das luxemburgische Unternehmen über das Unternehmen HiWing in der Hand des staatlichen chinesischen Raumfahrt- und Rüstungskonzerns Casic. Sheng Wang, Vorsitzender des Verwaltungsrats von IEE, sagte laut Mitteilung: „Wir vertrauen darauf, dass Herr Schockmel alle Fähigkeiten hat, das Management-Team und die gesamte IEE-Belegschaft erfolgreich durch die aktuellen und kommenden Herausforderungen des Marktes zu führen und das Unternehmen fit für die Zukunft zu machen.“ Michel Witte erhielt den Titel eines Ehrenpräsidenten der IEE Gruppe.

IEE liefert Sensoriklösungen und Elektronik für die Automobilindustrie, aber auch für Gebäudesicherheit und -management, Sport und Medizin.

Das 1989 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz im Automobility Campus in Bissen und unterhält Niederlassungen in Europa, den USA und Asien mit insgesamt mehr als 4.100 Mitarbeitern.

