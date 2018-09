IBM, choix important pour la SES

IBM a choisit la SES pour son cloud, une révolution qui s'insère parfaitement dans la stratégie de l'opérateur luxembourgeois de satellites. A l'ouverture de la Satellite Business Week, le p.-d.g. de la SES, Steve Collar, évoque l'avenir. Avec gourmandise.

Entre le crabe à la confiture de mangue et la quenelle de brochet, préparés dans la cuisine de Thierry Marx au Mandarin oriental, Steve Collar a de l'appétit... sans toucher à son assiette.

Le successeur de Karim Michel Sabbagh depuis six mois prévoit que la SES conserve son chiffre d'affaires dans la vidéo et que celui de la data passe à 50 % du total à court terme. Autrement dit, que le chiffre d'affaires annuel du premier opérateur mondial de satellites augmente de 30 %.

A partir de 2021, le nombre de personnes connectées sur Terre sera passé de 3,3 à 4,6 milliards et les usages vont générer de plus en plus de données, de plus en plus difficiles à gérer au sein de chaque entreprise ...