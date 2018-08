In absoluten Zahlen erobern Autos mit niedrigem CO2-Ausstoß immer größere Marktanteile - doch im Vergleich zu den "Verbrennern" bleibt ihre Zahl gering. Der Minister für nachhaltige Entwicklung, François Bausch, hat Zahlen vorgelegt.

Hybride und Elektroautos auf dem Vormarsch

Tom RUEDELL In absoluten Zahlen erobern Autos mit niedrigem CO2-Ausstoß immer größere Marktanteile - doch im Vergleich zu den "Verbrennern" bleibt ihre Zahl gering. Der Minister für nachhaltige Entwicklung, François Bausch, hat Zahlen vorgelegt.

Der Minister für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur, François Bausch (Déi Gréng), hat in seiner Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Abgeordneten Josée Lorsché Zahlen zum Absatz von CO2-armen Fahrzeugen vorgelegt. Elektroautos, Hybridautos oder Plug-in Hybride erfreuen sich zunehmender Beliebtheit im Großherzogtum. In den Jahren 2014 und 2015 waren es insgesamt nur jeweils rund 550 Fahrzeuge dieser Sorten, die neu zugelassen wurden. 2016 waren es 714 und 2017 stieg die Kurve dann mit 1936 Neuzulassungen rasant an - eine Folge der Steuervergünstigung in Höhe von 5.000 Euro, die seit dem 1. Januar 2017 gilt, so der Minister.

Im laufenden Jahr 2018 wurden nach sechs Monaten 1135 neue Fahrzeuge mit niedrigem CO2-Wert zugelassen, 531 davon waren Hybride.

Auch bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren, die nach wie vor mit 96 Prozent Marktanteil den Löwenanteil stellen, hat sich allerdings das Kaufverhalten der Luxemburger geändert. Im Januar 2015 waren 75,5 Prozent aller Neuzulassungen Dieselfahrzeuge, 23,2 Prozent liefen mit Benzin.Seitdem hat sich dieses Verhältnis stark gewandelt, der Benziner hat im Februar 2018 erstmals den Diesel überholt. Im März 2018 waren 49,3 Prozent aller Neuzulassungen Benziner und nur noch 46,7 Prozent Dieselfahrzeuge.