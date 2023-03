Husky Luxemburg will 155 Arbeitsplätze abbauen

Der Experte für Spritzgussmaschinen schließt einen Geschäftsbereich am Standort Düdelingen.

Entlassungen

Erneut wird in einem Luxemburger Industriebetrieb ein Geschäftsfeld dichtgemacht. Husky Technologies mit Sitz in Düdelingen wird sich aus dem Spezialverschlussgeschäft zurückziehen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Gewerkschaften LCGB und OGBL hervor, die am Mittwoch verschickt wurde. Demnach will das Unternehmen 155 Arbeitsplätze in Düdelingen abbauen.



Personaldelegation und Gewerkschaften seien hierüber nur eine Stunde vor dem Personal informiert worden, schreiben die Gewerkschaften. „Der Zeitpunkt und die Art und Weise der Mitteilung sind inakzeptabel. Die Mitarbeiter und ihre Familien sind somit kurz vor Ostern in Ungewissheit über ihre weitere Zukunft“, so die Pressemitteilung.

Gewerkschaften wollen Sozialplan verhindern

Man lehne jegliche Verhandlungen über einen möglichen Sozialplan kategorisch ab. Stattdessen fordern die Gewerkschaften die Einführung eines Plans zur Aufrechterhaltung der Beschäftigung (Plan de maintien dans l’emploi), um jegliche Entlassungen zu vermeiden.

Erst Anfang des Monats hatte Dupont Teijin Films verkündet, dass es zwei Produktionslinien im Conterner Werk dauerhaft schließen wolle, 160 der 270 Stellen im Luxemburger Werk stehen damit auf der Kippe.

Fabrik der Zukunft wird Realität Das Unternehmen Husky, ein Technologieanbieter für die Kunststoffindustrie, arbeitet an der digitalisierten Fabrik der Zukunft, in der sich Menschen, Maschinen und Produkte mit Hilfe von intelligenten Systemen laufend miteinander austauschen.

Das kanadische Unternehmen Husky hat sich vor mehr als 30 Jahren in Düdelingen niedergelassen und unterhält dort seit 1996 dort zusätzlich zur Produktionsanlage ein Zentrum für Forschung und Entwicklung. Zuletzt hatte das Unternehmen in Luxemburg etwa 1.000 Mitarbeiter.

