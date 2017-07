Par Pierre Sorlut



Carlo Thelen, Karin Schintgen, Michel Wurth et Nicolas Buck ont rendez-vous ce matin à la Chambre de commerce. Forts d'un soutien politique acquis de haute lutte, les porteurs du projet House of Start-ups se voient ce mardi pour coordonner les initiatives existantes et celles en développement en matière de soutien aux entrepreneurs. En ligne de mire: l'ouverture de cet incubateur nommé désir. Son arrivée est prévue pour janvier. Mais le chemin jusque-là se sera avéré sinueux.

«La Ville de Luxembourg est absente du débat aujourd'hui ...