(M.G.) - Ernest Pirsch wurde in seinem Amt als Koordinator des "House of Automobile" bestätigt. Sein Mandat wird um ein Jahr verlängert.



Das "House of Automobile" fasst die einzelnen Verbände der Automobilindustrie in Luxemburg zusammen und wurde vor einem Jahr gegründet. Die Vertreter der einzelnen Verbände, die im Vorstand des "House of Automobile" vertreten sind, sind Ed Goedert und Benji Kontz für die ADAL ("Association des Distributeurs Automobiles Luxembourgeois"), Philippe Mersch und Ernest Pirsch für die Fegarlux ("Fédération des Garagistes", Gerry Wagner und Dominique Roger für Mobiz ("Rental and Mobility Business Association") sowie Guido Savi und Thierry Beffort für die Febiac ("Fédération Belge et Luxembourgeoise de l'Automobile et du Cycle").

"Die Automobilbranche ist in vollem Wandel und benötigt eine gemeinsame Herangehensweise um diese Veränderungen zu begleiten. Die Zusammenarbeit der einzelnen Verbände ist hervorragend und wir konnten bereits eine Reihe von Projekten auf den Weg bringen", erklärte Ernest Pirsch.