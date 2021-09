Die hohe Nachfrage nach Baumarktprodukten hält an, am Standort Bartringen wie anderswo.

Baumarkt

Hornbach steigert Umsatz

Ob in Bartringen oder den 164 anderen Standorten: die Baumärkte der Hornbach-Gruppe erfreuen sich weiterhin regen Kundenverkehrs. Ihren Umsatz hat die Gruppe so im zweiten Geschäftsquartal bis Ende August erneut steigern können.

„Die Nachfrage nach Baumarktprodukten hält auch im zweiten Jahr der Pandemie an“, erklärte das Unternehmen am Donnerstag. Der Konzernumsatz ist im ersten Halbjahr um 5,1 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro gewachsen.

Im größten operativen Teilkonzern Hornbach Baumarkt AG stieg der Nettoumsatz im ersten Halbjahr 2021/22 um 4,6 Prozent auf 3,09 Millionen Euro. Steigerung im zweiten Quartal Im zweiten Quartal des laufenden Jahres legten die Erlöse um 3,8 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro zu. Genauso stark ging das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) von 161,9 auf 168,1 Millionen Euro nach oben.

In dieser Zeit wurden neue Bau- und Gartenmärkte in Trollhättan (Schweden) und in Cluj (Rumänien) eröffnet. In den acht Ländern außerhalb Deutschlands, darunter Luxemburg, stieg der Nettoumsatz im ersten Halbjahr 2021/22 um 8,2 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro. Im Geschäftsjahr 2020/21 (bis Ende Februar 2021) hatte Hornbach in Luxemburg netto 4,16 Millionen Euro verdient.

Mit Blick auf die Ertragsentwicklung erwartet das Unternehmen, dass das bereinigte Konzernbetriebsergebnis (EBIT) des laufenden Geschäftsjahres leicht unter 326 Millionen Euro liegen wird – dem Rekordniveau des Vorjahres.

