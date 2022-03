Die steigenden Unkosten lassen die Gewinnmargen dahinschmelzen, so der Verband.

Gestiegene Kosten

Horesca fordert staatliche Hilfe

Teddy JAANS

Steigende Kosten für Strom, Gas und Heizöl, dazu immer höhere Preise beim Einkauf von Waren im allgemeinen, lassen die Margen der Gastrobetriebe förmlich dahinschmelzen, so der Branchenverband der Gastro- und Hotelbetriebe Horesca am Mittwoch in einer Mitteilung. Man sieht sich kaum noch in der Lage, die steigenden Kosten an die Kunden weiterzugeben.

Aus diesem Grund verlangt man von der Regierung Hilfen für die betroffenen Betriebe einerseits und für die Angestellten andererseits.

In der Tat könne das Personal wegen der branchenüblich unregelmäßigen Arbeitszeiten nicht auf den öffentlichen Transport umsteigen und müsse sich mit den explodierenden Benzin- und Dieselpreisen abfinden. Für die Angestellten sei ihr Gehalt nach Abzug der Kosten kaum noch rentabler als eine Arbeitslosenunterstützung, so der Verband weiter.

Corona noch nicht verschmerzt

Die Horesca stellt die aktuelle Unterstützung und ihren sozialen Charakter in keiner Weise infrage, man ist aber der Meinung, dass die steigenden Unkosten nicht zu einem drastischen Verlust an Kaufkraft führen dürfe.

Die Gastro- und Hotelbranche sei einer der von Corona am meisten gebeutelten Wirtschaftszweige und noch könne man alle Folgen der Pandemie für die Gastronomie und Hotellerie nicht abschätzen. Gerade in diesem Zusammenhang sei die aktuelle Mehrbelastung ohne Unterstützung kaum zu stemmen, so die Mitteilung weiter.

