Zum Ende der Sommerferien zieht Horesca-Generalsekretär François Koepp eine gemischte Bilanz.

Horesca: "Einbußen bis zu 70 Prozent"

Nadia DI PILLO Zum Ende der Sommerferien zieht Horesca-Generalsekretär François Koepp eine gemischte Bilanz.

Während einige Betreiber aus dem Hotel- und Gastronomiegewerbe Einbußen um die 70 Prozent verzeichnen, profitieren andere von „Vakanz Doheem“ und machen mehr Umsatz als zuvor: Horesca-Generalsekretär François Koepp zieht eine deutlich durchwachsene Bilan



François Koepp, die Sommerferien sind nun bald zu Ende. Wie fällt die Bilanz bisher aus?



Sie fällt je nach Betrieb sehr unterschiedlich aus. Hotel- und Gastrobetriebe, die viele Stammkunden haben – bei einem Familienbetrieb sind das in der Regel bis zu 90 Prozent – haben wenig Sorgen. Insbesondere die Ferienhotels sind derzeit gut ausgelastet, die werden sich wohl kaum beschweren, auch wenn sie zu Beginn der Corona-Pandemie hart zu kämpfen hatten.

Dagegen ist die Lage für Hotels, Bars und Restaurants, die auf Business- und Geschäftskunden ausgerichtet sind, sehr angespannt. Auch für die nächsten Monate sind die Aussichten nicht wesentlich besser.

Was haben die von der Regierung angebotenen Gutscheine im Wert von 50 Euro, die den Tourismus in Luxemburg unterstützen sollen, letztendlich gebracht?

Die Regierungsinitiative hat der Branche gutgetan. Viele Betreiber haben mit diesen Gutscheinen einen guten Umsatz generiert. Zahlreiche Kunden haben deutlich mehr als 50 Euro konsumiert, mehr als eine Nacht im Hotel verbracht. Es gibt aber auch Ausnahmen – zehn Prozent der Touristen waren Ausländer. Manche haben in der Tat nicht mehr als 50 Euro ausgegeben.

750 000 Gutscheine wurden an Einwohner und Grenzpendler geschickt. Lediglich 34 000 wurden eingelöst. Erfolg sieht anders aus ...

Sagen wir mal so: Es ist schon gut, dass 34 000 Gutscheine eingelöst wurden. Die generieren immerhin ein paar Millionen Euro Umsatz.

Ist die Kampagne nicht trotzdem eine Enttäuschung?

Niemand war so blauäugig zu glauben, dass 750 000 Übernachtungsgutscheine eingelöst werden würden. Und: Es bleibt noch Zeit, die Gutscheine sind bis Ende des Jahres gültig. Der eine oder andere Einwohner wird nach den Sommerferien die Möglichkeit in Betracht ziehen, ob er nicht doch noch eine Nacht in einem Hotel, auf einem Campingplatz oder in einer Jugendherberge verbringen soll.

Die Grenzgänger haben ihre Ferien zuhause verbracht und hatten nicht unbedingt geplant, nach Luxemburg zu kommen. Vielleicht verwenden sie den Gutschein in der Nachsaison, um nach Luxemburg zu kommen, das Land besser kennenzulernen und aus einem anderen Blickwinkel zu sehen.

Die Gutscheine sind wirklich eine gute Idee und haben vielen Betrieben geholfen, wieder Boden zu gewinnen. Viele Saisonbetriebe wären ohne Gutscheine total unter die Räder gekommen. Ich würde mir dennoch wünschen, dass die Gültigkeit der Gutscheine um weitere sechs Monate verlängert wird. Es würden im Endeffekt keine zusätzlichen Kosten für die Regierung anfallen.

Die Hotels – und Gastronomiebetriebe, die stärker auf Büro- und Businesskunden orientiert sind, haben derzeit hart zu kämpfen. Wie hoch fallen die Einbußen aus?

Die Situation in diesen Betrieben ist katastrophal. Während die Zimmerauslastung in der Tourismushotellerie zwischen 60 und 70 Prozent liegt – bei manchen sogar bei 90 Prozent – liegt die Bettenauslastung in der typischen Businesshotellerie zwischen 18 und 30 Prozent. Restaurants und Cafés, die auf Geschäftskunden und Grenzgänger angewiesen sind, erwirtschaften einen Umsatz um knapp fünfzig Prozent.

Die Cafés in Luxemburg-Stadt schlagen sich relativ gut durch, die kleinen Dorfbistros haben allerdings hart zu kämpfen. Die Tatsache, dass die Kunden bereits um 24 Uhr nach Hause müssen, stellt ein großes Problem dar. Wir hätten daher gerne Klarheit in Sachen Sperrstunde, damit die Unternehmer die künftigen Feiertage und Silvester einplanen können.

Cafés in Österreich sind geöffnet, in Belgien und Frankreich auch! Bei uns häufen sich währenddessen die Annullierungen. So was passiert, wenn man etwas übers Knie bricht, Entscheidungen trifft ohne lange zu überlegen, was das Ganze für die Betroffenen konkret bedeutet.

Was wünschen Sie sich für die nächsten Monate? Welche Maßnahmen wären wirklich sinnvoll?

Wenn das Kurzarbeitergeld nicht auf weitere Monate verlängert wird, dann kann ich Ihnen jetzt schon sagen, dass die Arbeitslosigkeit stark steigen wird, viele Unternehmer werden ihre Mitarbeiter entlassen, um den Betrieb zu retten. Ohne Perspektive hält das niemand lange durch. Und das Leben sieht in den nächsten Monaten nicht viel besser aus.

Luxemburg hat mit seinen Nachbarländern bereits vereinbart, dass das Steuerabkommen in Bezug auf Telearbeit im Rahmen der Bekämpfung der Ausbreitung von Covid-19 bis zum 31. Dezember 2020 in Kraft bleibt. Für die Gastronomiebetriebe, die in Luxemburg auf diese Kunden angewiesen sind, ist das ein schwerer Schlag. Diejenigen, die dachten, dass der Betrieb am 15. September wieder anlaufen würde, sind bitter enttäuscht.

Für die ist weiter keine Besserung in Sicht. Sie müssen noch immer erhebliche Umsatzeinbußen von bis zu 50 Prozent hinnehmen, aber 100 Prozent Miete zahlen, 100 Prozent der anfallenden Kosten. Sie brauchen dringend Unterstützung. Im Ausland, insbesondere in Deutschland und Österreich, werden nun die Betriebskosten proportional zu den Verlusten von der Regierung übernommen.

Kriegen es die anderen besser hin?

Wir wünschen uns, dass die Regierung den deutschen und österreichischen Weg geht, weil da in der Tat sehr viel für die Arbeitgeber gemacht wird. Die Beschäftigten können das Kurzarbeitergeld nun bis zu zwei Jahre beziehen, bis zum 31. Dezember 2021.

In Deutschland werden Arbeitgebern die Sozialversicherungsbeiträge auf das Kurzarbeitgeld ihrer Beschäftigten erstattet. Die vollständige Erstattung wurde bis Juni 2021 verlängert, bis zum Jahresende 2021 wird die Hälfte der Beiträge erstattet. Wir bekommen in Luxemburg 250 Euro pro Mitarbeiter in Kurzarbeit. Das ist zwar besser als nichts, aber wir würden uns wünschen, dass die Maßnahmen mindestens bis zum nächsten Sommer weitergeführt werden.

Die Corona-Pandemie ist aus wirtschaftlicher Sicht noch lange nicht überstanden ...

Wir ziehen insgesamt eine gemischte Bilanz. Die Ferienbranche hält sich derzeit gut, die Businesshotellerie und -gastronomie liegt am Boden. Die Restaurants verzeichnen Umsatzeinbußen von über 50 Prozent, die Hotels rechnen mit Verlusten von bis zu 70 Prozent.

Das Konjunkturpaket der Regierung war ein wichtiges und gutes Signal an die Betriebe, jetzt ist es aber an der Zeit, über weitere Maßnahmen nachzudenken.

