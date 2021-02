Horeca-Sektor erhält weitere Hilfen

👉 Verlängerung vun der "Aide coûts non couverts" an der "Aide de relance" bis Juni 2021 inclus

👉 Betriber, déi mussen zoumaachen, kréien 100% vun de gedeckelte Käschten ersat

👉 Jonk Betriber wäerten an Zukunft och d'"Aide coûts non couverts” ufroe kënnen

