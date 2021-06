Französische Grenzgänger können weiterhin unbegrenzt von zu Hause aus arbeiten. Die Regelung gilt bis zum 30. September.

Homeoffice

Vereinbarung zur Telearbeit mit Frankreich verlängert

Französische Grenzgänger können weiterhin unbegrenzt von zu Hause aus arbeiten. Die Regelung gilt bis zum 30. September.

(mab) - Nachdem in der vergangenen Woche ein ähnliches Abkommen mit Belgien geschlossen wurde, zieht nun Frankreich nach: In Luxemburg beschäftigte französische Grenzgänger können weiterhin aus dem Homeoffice heraus arbeiten, ohne steuerliche Nachteile befürchten zu müssen. Die Regelung gilt bis zum 30. September. Das teilte das Ministerium für soziale Sicherheit am Dienstag mit. Damit wurde Ausnahmeregelung zum vierten Mal verlängert.

In Belgien läuft die Verlängerung erst am 31. Dezember aus. Ob auch Deutschland seine Ausnahmeregel weiter verlängert, ist bisher noch nicht bekannt. Am Freitag hatte Premierminister Xavier Bettel mitgeteilt, dass die Regierung auch mit Deutschland an einer vergleichbaren Lösung arbeite.

