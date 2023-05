Die neue Regelung soll rückwirkend ab dem 1. Januar dieses Jahres gelten.

Telearbeit

Homeoffice für französische Grenzgänger auf 34 Tage erhöht

(ThK) - Am Mittwoch hat die Abgeordnetenkammer der Änderung zugestimmt, mit der die Zahl der Telearbeitstage für französische Grenzgänger erhöht wird. Das schreibt das Finanzministerium in einer Pressemitteilung. Diese Vereinbarung wurde bereits im November 2022 von Finanzministerin Yuriko Backes und ihrem französischen Amtskollegen Bruno Le Maire getroffen.

Die Anpassung ändert die im französisch-luxemburgischen Steuerabkommen vorgesehene Toleranzgrenze. Dadurch wird die Anzahl der zulässigen Telearbeitstage und Geschäftsreisen für Arbeitnehmer erhöht, die in einem der beiden Staaten ansässig und bei einem Unternehmen mit Sitz im anderen Staat beschäftigt sind, von 29 auf 34 Tage. Tage, die innerhalb dieser 34-Tage-Grenze gearbeitet werden, würden so betrachtet und besteuert, als ob sie in dem Staat gearbeitet würden, in dem sich der Arbeitgeber befindet, so das Finanzministerium.

Rückwirkende Geltung

Diese Bestimmungen gelten rückwirkend ab dem 1. Januar 2023. „Ich freue mich über die einstimmige Annahme dieser Änderung durch die Abgeordnetenkammer, die unser gemeinsames Engagement für die Anpassung unserer Vereinbarungen an die Veränderungen in der Arbeitswelt verdeutlicht“, lässt sich Finanzministerin Yuriko Backes in der Pressemitteilung zitieren.

