Homeoffice als Standard: Die Büros bleiben leer

Trotz der schrittweisen Lockerung der Corona-Auflagen in Luxemburg wie in anderen Ländern zögern immer noch viele Unternehmen, ihre Mitarbeiter ins Büro zurückzuholen.

Die coronabedingten Einschränkungen haben sich in vielen Ländern in den vergangenen Wochen gelockert – dennoch zögern immer noch viele Unternehmen, ihre Mitarbeiter ins Büro zurückzurufen, wie sich herausstellt. Ein Bericht in der britischen Zeitung „The Guardian“ zeigte gar, dass eine Reihe britischer Unternehmen an der Heimarbeit festhalten wollen und sich „dem Druck der Regierung widersetzen, die Arbeitnehmer im August wieder in die Büros zu holen“, so die Zeitung.

In Luxemburg ist derweil die Arbeit im Homeoffice, sofern möglich, weiterhin zu bevorzugen, wie es auf Nachfrage beim Arbeitsministerium heißt ...