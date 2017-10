(miz) - Die Veranstalter blicken zufrieden auf die diesjährige "Home and Living Expo" zurück. Laut Presseschreiben besichtigten rund 32.000 Besucher die Messe, die vom 14. Oktober bis zum vergangenen Sonntag stattgefunden hat. "Wir liegen dieses Jahr bei rund 2 Prozent mehr als im Jahr 2015", so Luxexpo The Box Direktor Jean-Michel Collignon. Allgemein seien die Zahlen in den vergangenen Jahren stabil geblieben.



Für Kunden mit konkreten Projekten



An die Besucherzahlen aus Zeiten der "Herbstmesse" kommen die aktuellen Zahlen nicht mehr ran. Im Jahr 2010 waren es noch 46.500, im Jahr 2005 sogar rund 54.000. "Damals war das Konzept noch ein völlig anderes und wir wollten ein viel breiteres Publikum ansprechen", erklärt Collignon den Unterschied.



Heute sei das anders. "Zur "Home and Living Expo" kommen die Leute, wenn sie ein konkretes Projekt planen - sei es ein Hausbau oder beispielsweise eine neue Küche", so Collignon. Auf ein solches Publikum habe die Expo sich in den vergangenen vier Jahren spezialisiert. Hier sollen sie Antworten auf ihre Fragen bekommen.



Im Jahr 2014 wurde die "Herbstmesse" in "Home and Living Expo" umgetauft. Sie zeigt alles rund um die Themen Hausbau, Renovierungen, Design oder auch noch Einrichtung und Dekoration.







