Hohe Strompreise: EU warnt vor zu großen Erwartungen an das Notfallpaket

Zu einer Senkung der Energiepreise auf Vorkrisenniveau wird es laut Kommission nicht kommen.

(Bloomberg) - Die von der Europäischen Union geplanten Eingriffe in die europäischen Strommärkte können zwar die Preise senken, die Kommission warnt jedoch vor übertriebenen Erwartungen an das Notfallpaket. Man werde die Wirtschaft nicht von allen Effekten der umfassenden Energiekrise abschirmen können, warnt die EU-Exekutive in einem internen Dokument.

Die Kommission prüft wegen der massiv steigenden Gas- und Strompreise Interventionen, wie etwa Preisobergrenzen für erneuerbare Energien, Kernkraft und Kohle, Maßnahmen zur Verbrauchsreduktion und Steuern auf Übergewinne bei Energiekonzernen, wie aus dem Vermerk hervorgeht, den Bloomberg einsehen konnte.

Kurzfristig kein Markteingriff mit großer Wirkung in Sicht

Während die Interventionen „dazu beitragen können, die Auswirkungen der Krise abzuschwächen, insbesondere in Bezug auf bestimmte Verbrauchergruppen, werden sie die Energiepreise nicht auf das Vorkrisenniveau zurückbringen oder die massiven Auswirkungen der Krise auf die Inflation und die europäische Wirtschaft insgesamt beseitigen“, so die Kommission in dem Dokument. „Angesichts der wirtschaftlichen Fundamentaldaten, die die Energiemärkte derzeit beeinflussen, sehen wir keine Art von Markteingriff, der kurzfristig eine solche Wirkung hätte.“

Die europäischen Erdgaspreise sind in den letzten Tagen unter die Rekordwerte von Anfang der Woche gesunken, liegen aber immer noch mehr als viermal so hoch wie vor einem Jahr. Auch die Strompreise bleiben deutlich über dem normalen Niveau.

Reduzierung der Nachfrage als ein Mittel

Angesichts des zunehmenden Handlungsdrucks sollen die Energieminister der EU bei einer Sondersitzung am 9. September Interventionsmöglichkeiten erörtern. Die Kommission empfiehlt in ihrem Dokument eine Kombination von mehrere Komponenten für die Markteingriffe:

Dazu gehört die Reduzierung der Nachfrage nach Strom analog zu Maßnahmen, die die EU im Juli zur Verringerung der Gas-Nachfrage beschlossen hat. Großverbrauchern wie Konsumenten könnten demnach Entschädigungen für Energieeinsparungen gezahlt werden.

Ein weiterer Vorschlag sieht eine Preisgrenze für Strom vor, der nicht aus Gas erzeugt wird und dessen Produktion daher günstiger ist. Die durch diese Preisgrenze von den Erzeugern generierten Einnahmen - eine Art der Abschöpfung von Übergewinnen - könnten durch eine Umschichtung als Subventionen bei bestimmten Endkunden landen. Die Preisobergrenze für Strom aus erneuerbaren Energien, Kernenergie oder Kohle ließe sich laut dem Dokument am einfachsten auf dem Tagesmarkt anwenden.

Mit einer Übergewinnsteuer nicht vereinbar

Die Begrenzung der Einnahmen für die Stromerzeuger würde zudem zusätzliche Mittel für die Staatskasse aufbringen, die zur Subvention über regulierte Tarife, direkte Beihilfen oder die Reduzierung von Steuern und Abgaben verwendet werden könnten. Mit einer Übergewinnsteuer wäre diese Maßnahme allerdings laut Kommission nicht vereinbar.

Die Kommission rät indessen davon ab, Optionen wie eine Aussetzung des Stromgroßhandels, der Einführung einer Obergrenze für die Stromgroßhandelspreise und der Ausweitung der in Spanien und Portugal eingeführten Preisdeckelung auf die gesamte EU weiterzuverfolgen.

