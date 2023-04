Die einzige Genossenschaftsbank Luxemburgs kann trotz des schwierigen Umfelds solide Zahlen vorlegen.

Jahresbericht

Höhere Zinsen beflügeln Banque Raiffeisen

(ThK) - Die Banque Raiffeisen konnte im vergangenen Jahr ihr Resultat auf 23,7 Millionen Euro steigern, fast 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Das geht aus dem Jahresbericht hervor, der am Donnerstag vorgestellt wurde.

Rückenwind gaben der Bank die gestiegenen Zinsen. So verzeichnet Raiffeisen für das Jahr 2022 ein um 14 Prozent höheres Nettozinsergebnis. Dieser Anstieg lasse sich vor allem auf das Wachstum des Bilanzbestandes und höhere Zinssätze zurückführen, schreibt die Bank in einer Pressemitteilung.

Während sich aber der höhere Zentralbankzins positiv auf die Marge bei den Krediten auswirkt, hat er negative Auswirkungen auf die Risikobetrachtungen der Bank. Das Finanzhaus musste Wertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von 15,5 Millionen Euro vornehmen. „Mit diesen Mitteln können die im Laufe des Jahres festgestellten Kreditrisiken vollständig abgedeckt werden, dies vor allem in den Sektoren, die der momentanen Verschlechterung der Wirtschaftskonjunktur am stärksten ausgesetzt sind“, so die Bank. Auch im Anleiheportfolio musste Raiffeisen Wertberichtigungen in Höhe von 5,6 Millionen Euro berücksichtigen.

Mehr Finanzierungen für öffentliche Vorhaben

Die Bank konnte ihre Bilanzsumme im vergangenen Jahr um 5,9 Prozent auf 10,7 Milliarden Euro steigern. Trotz der für viele Kunden schwierigeren Bedingungen stieg auch die Summe der gewährten Kredite um 315,4 Millionen Euro. „Die Finanzierung von Wohneigentum bleibt die wichtigste Aktivität der Bank und schlägt mit einem Wachstum von 4,7 Prozent“, so die Bank.

Auch das Segment der Unternehmensfinanzierung stieg demnach im Vergleich zu 2021 um 3,8 Prozent. Daneben fungierte die Bank auch als Kreditgeber für kommunale und öffentliche Projekte. Hier verzeichnet das Finanzhaus eine Steigerung im Jahresvergleich um 20 Prozent.



Gleichzeitig stiegen auch die Betriebskosten der Bank stiegen um 8,3 Prozent. Das sei in erster Linie der Investitionen in die Modernisierung ihrer Informatiksysteme und in die Verstärkung ihrer Belegschaft geschuldet.

