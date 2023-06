Yves Elsen übergibt die Geschäftsführung des Spezialisten für Antennen, Prüfungen und Messungen an Philippe Osch.

Generationswechsel

Hitec Luxemburg hat einen neuen Chef

(MeM ) – Yves Elsen übergibt die Geschäftsführung von Hitec Luxemburg an Philippe Osch. Das Unternehmen entwickelt Hochtechnologielösungen wie etwa Satellitenbodensegmente, Geräte zur Prüfung und Messung physikalischer Eigenschaften, Verkehrsmanagement und missionskritische Anwendungen.

„Der Wechsel an der Spitze des Unternehmens ist das Ergebnis langjähriger Vorbereitung unter Beteiligung der beiden Miteigentümer“, teilt das Unternehmen am Donnerstag dazu mit.

Yves Elsen wird Vorsitzender des Verwaltungsrats. Elsen studierte Ingenieurswissenschaften an der Eidgenössischen Technischen Hochschule und übernahm 2003 die Leitung von Hitec. Er bezeichnet die Übergabe der Leitung am Unternehmen, das zum Teil ihm, zum Teil auch Osch gehört, als „logischer Schritt und das erwartete Ergebnis der vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Philippe und mir.“

Philippe Osch ist Master of Sciences in Engineering von der Eidgenössischen Technischen Hochschule, hat ein Diplom in Technologiemanagement von der Technischen Universität Delft und einen Executive MBA der Insead. Nach verschiedenen Beratungs- und Managementtätigkeiten in der Hightech- und Fertigungsindustrie kam er 2010 zu Hitec Luxembourg, wo er in den darauffolgenden Jahren verschiedene Managementpositionen innehatte.

