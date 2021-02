Über 2.000 Selbstständige haben innerhalb einer Woche Unterstützung beantragt. Für mehr als 1.000 von ihnen wurde das Geld bereits ausgezahlt.

Hilfe für Selbstständige: Drei Millionen in acht Tagen

(mab) - Aufgrund der Pandemie hatte die Generaldirektion für den Mittelstand Ende Januar eine dritte nicht rückzahlbare Zulage für Selbstständige eingeführt. In nur acht Tagen - bis zum Freitag - wurden 2.050 Anträge eingereicht. Mehr als 1.000 dieser Anträge wurden bereits bearbeitet und ausgezahlt. Das entspricht einer Zahlung von rund drei Millionen Euro.

Die Höhe der neuen Beihilfe richtet sich nach der beitragspflichtigen Einkommensstufe, in die der Antragsteller fällt. Die Beträge sind in den Stufen 3.000, 3.500 und 4.000 Euro gestaffelt. Die Beihilfe können Personen in Anspruch nehmen, die hauptberuflich selbständig und an das Sozialversicherungssystem angeschlossen sind. Das Berufseinkommen muss mindestens ein Drittel des sozialen Mindestlohns betragen und darf das Zweieinhalbfache des sozialen Mindestlohns nicht überschreitet.



Die Generaldirektion für den Mittelstand hat nach eigenen Angaben seit Beginn der Covid-19-Pandemie mehr als 280 Millionen Euro an Unternehmen und Selbstständige ausgezahlt.







