Hilfe für Freiberufler

Am Mittwoch wurde ein Reglement angenommen, mit dem eine Soforthilfe in Höhe von 2.500 Euro ausgezahlt werden kann.

(SH) - Die Regierung will Selbstständige unterstützen. Am Mittwoch wurde ein Reglement angenommen, demnach diesen eine Soforthilfe in Höhe von 2.500 Euro zukommen kann. Dafür müssen sie allerdings angemeldet sein und nicht mehr als 2,5 Mal den Mindestlohn verdienen.



Unternehmer dürfen zudem nicht mehr als zehn Beschäftigte haben und müssen aufgrund der Corona-Krise in finanziellen Nöten sein. Mittelstandsminister Lex Delles hat diesen Vorschlag eingebracht, der Ministerrat hat am Mittwochmorgen grünes Licht gegeben.

Betroffene finden ab Donnerstag auf der Plattform Guichet.lu weitere Informationen. Von Anfang der kommenden Woche ab ist dort auch das Formular zu finden, das genutzt werden kann, um die Hilfe zu beantragen.

