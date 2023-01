Probleme wie die hohe Inflation und der Krieg in der Ukraine bleiben bestehen.

IWF-Chefin

Herausforderungen trotz verbessertem Konjunkturausblick

(dpa) - IWF-Chefin Kristalina Georgiewa mahnt trotz des sich aufhellenden Ausblicks für die Konjunktur zu Realismus. Die Lage sei „weniger schlimm als wir vor ein paar Wochen erwartet haben“, sagte die Chefin des Internationalen Währungsfonds am Freitag bei einer Podiumsdiskussion am Schlusstag des Weltwirtschaftsforums in Davos. „Aber weniger schlecht heißt nicht gut.“

Herausforderungen wie die hohe Inflation und der Krieg in der Ukraine blieben. Es gelte aufzupassen, dass die konjunkturellen Einschätzungen nicht von „zu pessimistisch auf zu optimistisch“ umschlügen, sagte Georgiewa: „Bleiben Sie in der Mitte des Realismus.“

Am Anfang des Jahres war die IWF-Chefin davon ausgegangen, dass dieses Jahr härter wird als 2022. Grund hierfür sei die Tatsache, dass alle drei großen Volkswirtschaften – die USA, die EU und China –sich gleichzeitig im Abschwung befinden.

