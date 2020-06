Heiter bis wolkig

Die Aussichten für Fintechs im LHoFT sind überraschend gut – Corona hat ihren Markt vergrößert.

„Ich sehe keine Krise. Zumindest nicht in Luxemburg“, sagt Nasir Zubairi. Die Büroräume im Luxembourg House of Technology (LHoFT) versprühen denselben Pioniergeist wie vor der Pandemie. So hält es auch der CEO der Plattform für Fintechs. Er lächelt hinter einer schwarzen Maske mit aufgemaltem Schnurrbart hervor. „Wir haben eine Gesundheitskrise, auch eine Wirtschaftskrise, aber keine Finanzkrise“, sagt er. Fintechs stünden daher nicht im Zentrum dieser Krise.

Der Begriff Fintech steht für Financial Technology ...