Interview: Maxime Gillen

Heintz van Landewyck ist der letzte verbliebene Zigarettenhersteller in Luxemburg. Seit Juni hat die HVL-Gruppe mit Jan Vandenneucker einen neuen Generaldirektor. Wir sprachen mit ihm über die neue Fabrik in Diekirch und die Herausforderung sich als „kleines“ Unternehmen in der Welt großer Tabakkonzerne zu behaupten.

Herr Vandenneucker, rauchen Sie?

Zur Zeit nicht. Ich habe lange sehr viel geraucht, doch vor zwölf Jahren habe ich damit aufgehört.

Warum?

Manchmal trifft man im Leben die Entscheidung, Dinge zu verändern. Eines Tages entschied ich, nun sei es an der Zeit aufzuhören.

Hat es geklappt?

Eigentlich nicht, denn ich habe nach dreieinhalb Jahren wieder angefangen. Doch damals rauchte ich etwa 50 Zigaretten am Tag, so dass ich mich irgendwann fragte „Mache ich überhaupt noch etwas ohne Zigarette?“ Und da war nicht mehr viel. Also beschloss ich, erneut aufzuhören. Das macht aber nichts, denn ich muss dazu sagen, dass ich auch kein Katzenfutter gegessen habe, als ich diese Produkte verkaufte.

Sie haben bereits einige Erfahrung in der Tabakindustrie. Wie kam es dazu, dass Sie in dieser Branche begonnen haben?

Da muss ich bis ins Jahr 1994 zurückgehen. Ein „Headhunter“ kam damals auf mich zu und sagte „Wir suchen ein Vorstandsmitglied in der Tabakindustrie.“ Zu dieser Zeit bereiteten wir uns gerade auf den sogenannten „Dark Market“ vor. Das heißt wir durften immer weniger über klassische Wege werben und die einzelnen Verkaufsstellen wurden zu unserem Hauptkontakt mit dem Kunden.

Nachdem sie einige Jahre als Berater und für die belgische Post gearbeitet haben, kamen sie 2015 zur Landewyck-Gruppe. Haben Sie die Branche vermisst?

Ehrlich gesagt kam das eher zufällig. Ich kannte die Firma bereits seit 1994. Das tun Sie automatisch wenn Sie in dieser Branche tätig sind. Ich kannte zudem die einzelnen Akteure und Familienmitglieder, wie Herrn Krombach oder Herrn Meyer. Als der Manager von „Wholesale & Logistics“ kündigte, rief mich Herr Krombach im September 2015 an. Und er wusste genau, dass ich BPost verlassen würde. Ich hatte damals aber ganz andere Pläne: Ich wollte wieder zurück in die Beratung. Ich war natürlich geschmeichelt, dass er mich anrief. Und so trafen wir uns und einigten uns, es zu versuchen. Das war vor ziemlich genau zwei Jahren.

Warum glauben Sie, wurden Sie zum neuen Generaldirektor ernannt?

Naja, ich hatte bereits Erfahrung in der Tabakbranche und im Großhandelsgeschäft. Außerdem hatte ich zwei Jahre als Leiter einer kleinen Firma in Luxemburg gearbeitet. Ich kannte also den Markt und die Branche, so dass ich für die Aktionäre ein interessanter Kandidat war.

Warum musste Ihr Vorgänger Christian Greiveldinger gehen?

Da müssen Sie ihn fragen. Ich bleibe bei der offiziellen Stellungnahme, die besagt, dass Christians Arbeit nicht mehr mit der Strategie der Gruppe vereinbar war.

Wo liegen Ihre Stärken und was bringen Sie dieser Firma?

Meine Stärken liegen sicherlich bei meinem Personalmanagement. Ich glaube, bereits seit ich 2015 hier angefangen habe, konnte ich neue Anstöße geben, um etwa detailliertere Jobbeschreibungen zu verfassen, Beurteilungssysteme einzuführen und so weiter. Ich möchte mit den besten jungen und motivierten Leuten zusammenarbeiten. Doch das ist in unserer Branche nicht immer so einfach.

Wo liegt das Problem?

Luxemburg ist ein tolles Land, aber es ist nicht einfach Leute hierher zu holen. Zudem gehören wir nicht zu „Big Four“ der Branche. Und schließlich sind wir immer noch in der Tabakindustrie.

Wie machen Sie neuen Talenten Luxemburg schmackhaft?

Ich glaube, es wird immer schwieriger. Denn seien wir ehrlich: Steuerlich gesehen haben sich die Dinge in den vergangenen Jahren nicht zum Besten gewandelt. Früher machte das einen viel größeren Unterschied. Heute braucht man andere Argumente. Wie Sie Mitarbeitern Raum zur Innovation geben, sollte die Leute motivieren für Ihr Unternehmen zu arbeiten. Und dann denke ich, dass wir, genau wie andere Unternehmen, lernen müssen, dass Mitarbeiter auch von woanders für uns arbeiten können. Wir hoffen immer noch, dass Mitarbeiter ins Büro kommen, was in Sachen Kommunikation sehr angenehm ist und was es leichter macht, Mitarbeiter zu motivieren. Doch wir sollten uns daran gewöhnen mit Leuten zu arbeiten, die weiter weg sind.

In fast all ihren vorherigen Funktionen lautete Ihr Auftrag die Firma zu verändern. Steht bei Landewyck nun ebenfalls eine größere Umstrukturierung ins Haus?

Die größte Umstrukturierung bei Landewyck hat bereits stattgefunden, indem entschieden wurde eine neue Fabrik zu bauen. Man darf nicht vergessen, dass die Fabrik im Zentrum unserer Arbeit steht. Es ist wichtig, dass die Eigentümer sich dazu entschieden haben in naher Zukunft sehr viel in den Bau zu investieren. Diese hochmoderne Fabrik wird uns besser auf die Zukunft vorbereiten, so dass wir wettbewerbsfähig bleiben können. Wenn Sie der Kleinste unter den Großen und der Größte unter den Kleinen sind, sollten Sie bereit sein, diese Position zu halten. Denn das ist oft keine komfortable Position.

Legen Sie mit der neuen Fabrik in Diekirch die beiden bestehenden Fabriken lediglich zusammen oder vergrößern Sie die Produktion auch?

Wir legen die beiden Produktionen zusammen und steigern gleichzeitig unsere Leistungsfähigkeit. Derzeit gibt es rund 7 000 Lastwagenfahrten im Jahr zwischen den einzelnen Standorten. Mit der neuen Fabrik können wir diese Zahl etwa um die Hälfte reduzieren.

Ihr Vorgänger erklärte einst, dass Sie in Diekirch zwar weniger Personal benötigen werden, jedoch kein Angestellter seinen Job verlieren würde. Halten Sie sich an diese Zusage?

Erstens war der wichtigste Schritt, die Fabrik in Luxemburg zu bauen. So können wir so viele Mitarbeiter wie möglich übernehmen. Zweitens versucht man bei einem derartigen Projekt immer Entlassungen zu vermeiden. Das durchschnittliche Dienstalter liegt bei uns relativ hoch, wodurch in naher Zukunft einige Mitarbeiter in Rente gehen werden. Dadurch können wir einen guten Ausgleich finden.

Das heißt Sie stellen nun eine Zeit lang niemanden ein, um pensionierte Mitarbeiter zu ersetzen?

Das hängt von den Mengen ab, die wir produzieren werden. Wir basieren uns auf einen Dreijahresplan und mein Ziel ist es, dass die Firma weiter wächst. Doch ob das klappt, weiß ich heute noch nicht. Läuft alles nach Plan, benötigen wir 2020 mehr Personal. Aber das ist nicht sicher.

In diesem Jahr mussten sie neue Verpackungen mit Schockbildern einführen. Hat sich das auf Ihr Geschäft ausgewirkt?

In vielen Ländern sind diese Maßnahmen noch sehr neu und man sollte vorsichtig sein, wenn man die Auswirkungen davon messen will. Doch es gibt Länder, die uns etwas voraus sind und dort sieht man kaum Veränderungen im Verhalten der Konsumenten. In Frankreich wurden beispielsweise bereits Einheitsverpackungen eingeführt. In Australien gibt es diese Verpackungen schon länger. Die legalen Verkaufszahlen sind dort zwar etwas zurückgegangen, allerdings nicht so stark wie man das vielleicht vermutet hätte. Der Konsum von Fälschungen und Schmuggelware dagegen ist gestiegen. Einheitsverpackungen sind nämlich viel leichter zu fälschen.

Also sind diese Verpackungen mit Schockbildern nur nervig und nicht effektiv?

Sie haben einen visuellen Impakt, den Sie nicht ignorieren können. Es ist eine sehr sichtbare Maßnahme, die die Menschen hoffentlich davon abhält zu rauchen. Ob sie effektiv ist oder nicht, ist eine ganze andere Frage.