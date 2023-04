Luxemburger Banken vergeben Kredite mit variablen Zinsen zu einem Höchstsatz wie seit 2008 nicht mehr.

Hauskredite werden teurer, die Nachfrage sinkt

(MeM) - Der variable Zinssatz für Hypothekenkredite an private Haushalte erreichte im Februar 3,53 Prozent, verglichen mit 3,51 Prozent im Januar 2023. Das teilt die Banque centrale du Luxembourg (BCL) am Mittwoch mit. Seit 2008 war der Zinssatz für Immobilienkredite nicht mehr so hoch.

Das Volumen dieser neu gewährten Kredite ist im Montagsvergleich um 24 Millionen Euro gesunken und erreichte im Februar 193 Millionen Euro, verglichen mit 217 Millionen im Januar. Auf Jahresbasis ist das Volumen der neu gewährten Darlehen um 27 Millionen Euro gesunken.



Der feste Zinssatz für Hypothekarkredite an private Haushalte stieg zwischen Januar und Februar auf 3,77 Prozent im Februar 2023, während das Volumen dieser neu gewährten Kredite zwischen den beiden Monaten um 49 Millionen Euro auf 268 Millionen Euro anstieg. Auf Jahresbasis ist das Volumen der neu gewährten Darlehen um 212 Millionen Euro gesunken ist.

Bei den längeren Laufzeiten stiegen die Immobiliendarlehen mit einer anfänglichen Zinsbindung von zehn Jahren auf 3,77 Prozent im Februar 2023. Das monatliche Volumen dieser neu gewährten Darlehen stieg monatlich um 35 Millionen und erreichte im Februar 217 Millionen Euro. Auf Jahresbasis ging der Betrag der neu gewährten Darlehen um 146 Millionen Euro zurück. Die BCL weist darauf hin, dass der genannte Zinssatz ein Durchschnittssatz ist. „Darüber hinaus können feste Zinssätze mit anfänglichen Bindungsfristen für Darlehen mit sehr langen Laufzeiten, wie zum Beispiel 30 Jahren, deutlich höher sein als dieser oben genannte Durchschnittssatz“, so die BCL.

Der Zinssatz für Verbraucherkredite mit einer anfänglichen Zinsbindung von mehr als einem Jahr und höchstens fünf Jahren ist zwischen Januar und Februar auf 3,82 Prozent gesunken. Das Volumen der neu gewährten Darlehen ist um 23 Millionen Euro gestiegen und erreichte im Februar 54 Millionen Euro gegenüber 31 Millionen im Januar.

