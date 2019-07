Wegen zweifelhafter Arbeitsverträge und Zahlungen an Manager hat die Staatsanwaltschaft laut Medienberichten Büros von Post und Join durchsuchen lassen.

Hausdurchsuchungen bei Post und Join

(TJ) - Der Wirtschaftsausschuss des Parlaments hatte im März eine gründliche Untersuchung von offenbar nicht konformen Verträgen und Bonuszahlungen an ehemalige Join-Manager gefordert. Wie RTL am Dienstag meldet, sind von der Justiz Räumlichkeiten der Post Luxembourg auf Cloche d'Or wie auch die von Join durchsucht worden.



2017 hatte die Post über ihre Tochtergesellschaft Post Capital den Handy-Provider Join komplett für einen symbolischen Euro übernommen, inklusive Schulden, und damit das Unternehmen vor der Pleite bewahrt. Zuvor waren knapp 100 Millionen Euro von der Post in Join investiert worden.



Wegen zweifelhafter Arbeitsverträge und Zahlungen an Manager macht Join und die Übernahme durch die Post seit letztem Jahr Schlagzeilen.



Dass die Justiz nun die Durchsuchungen von Büroräumen veranlasste, zeige zumindest, dass auch sie den Anfangsverdacht von Rechtsverstößen in der Affäre hege, so Laurent Mosar von der CSV-Fraktion in der Chamber.

Im November letzten Jahres hatten die Abgeordneten Unterlagen zugespielt bekommen, denen zufolge es Unregelmäßigkeiten bei dem Unternehmen gab.



Das Verfahren läuft, hieß es auf Nachfrage gestern von der Justiz.