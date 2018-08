Circuit Foil denkt im großen Stil: Das Unternehmen will „der führende Hersteller für hochwertige Kupferfolien der Welt“ werden. Ein ehrgeiziges Ziel, von dem sich Premier Xavier Bettel, der in Wiltz am Dienstag zu Besuch war, ein Bild machen konnte.

Hauchdünn, aber dick im Geschäft

Mara BILO Circuit Foil denkt im großen Stil: Das Unternehmen will „der führende Hersteller für hochwertige Kupferfolien der Welt“ werden. Ein ehrgeiziges Ziel, von dem sich Premier Xavier Bettel, der in Wiltz am Dienstag zu Besuch war, ein Bild machen konnte.

Man findet sie in fast jedem Geldbeutel: Die Smartcard, auch Chipkarte genannt, wird unter anderem mit Kupferfolien hergestellt und findet ihre Anwendung beispielsweise bei Bankkarten. Was die wenigsten wissen: 95 Prozent aller Smartcards sind mit Kupferfolien aus Wiltz verarbeitet.

Die südkoreanische Firma Circuit Foil – in der Gewerbezone Salzbach ansässig – ist der einzige europäische Hersteller von Kupferfolien. Das liegt daran, dass Elektronikprodukte weitgehend in Asien hergestellt werden – die Produktionskosten in Europa sind dafür zu hoch.

Deshalb spezialisiert sich Circuit Foil auch auf hochwertige, sehr dünne Kupferfolien. Hauchdünn sogar: Die Firma ist in der Lage, Folien herzustellen, die eine Dicke von sechs Mikron, oder Mikrometer, beträgt. Zur Verdeutlichung: Ein Millimeter entspricht 1.000 Mikrometer. „Es ist schon die Rede davon, Kupferfolien zu produzieren, die nur vier oder fünf Mikron dünn sind“, erklärt Manuel Demeuse, der für den technologischen Prozess bei Circuit Foil zuständig ist. Ingesamt verfügt das Unternehmen in Wiltz mit 48 Maschinen über eine Produktionskapazität von 10.000 Tonnen Kupferfolien pro Jahr.



Seitdem der südkoreanische Mischkonzern Doosan 2014 den Kupferhersteller in Wiltz erworben hat, läuft das Geschäft gut. Innerhalb der vergangenen vier Jahren verzeichnete die ehemalige Arcelor-Mittal-Tocher ein deutliches Umsatzwachstum von 59 Prozent (2017: 112,6 Millionen Euro). Das zeigt sich auch an der steigenden Mitarbeiterzahl; 2014 beschäftigte Circuit Foil weltweit 291 Mitarbeiter (davon 224 in Luxemburg), 2017 waren es bereits 355 (280). Und: Das Unternehmen hat zwei Prozent des weltweiten Kupferfolienmarkts, aber zwölf Prozent des Markts für die besonders hochwertigen Folien.

Hoher Gast im Schutzanzug: Premier Xavier Bettel (Mitte) beobachtet den Produktionsprozess. Foto: Lex Kleren

Da Kupfer an der Börse gehandelt wird, „kann der Preis eines Kilos zwischen zwei und zehn US-Dollars variieren“, so Ingrid Vincent, Finanzchef bei Circuit Foil. Derzeit kostet ein Kilo Kupfer um die fünf Euro. Der Verkaufspreis eines Kilos Kupferfolie – ohne die Kosten für das Rohmaterial mitzurechnen – beträgt vier bis 40 Euro. „Das hängt ganz von der Komplexität des Produktionsprozesses ab“, so Ingrid Vincent. 59 Prozent der Produkte von Circuit Foil werden in Asien verkauft, dann folgen Europa mit 31 Prozent und die USA mit zehn Prozent.

Starke Anziehungskraft

Anfang Juli hatte Xavier Bettel während seiner Staatsvisite in Südkorea die Muttergesellschaft Doosan besucht: Nun freute sich der Premier – mit Kittel, Haube und Schutzbrille ausgestattet – darüber, dass Firmen wie Circuit Foil die Anziehungskraft Luxemburgs auf weitere internationale Unternehmen erhöhen. „Die Topprodukte, die hier hergestellt werden, ziehen eine ganze Reihe anderer Unternehmen an.“ Denn für Bettel gibt es neben Circuit Foil noch andere Beispiele: „Amazon hat mit sieben Menschen angefangen, heute sind es 2.000.“

Circuit Foil hat zwei Prozent des weltweiten Kupferfolienmarktes, aber zwölf Prozent des Marktes für die besonders hochwertigen Folien.

Solche Firmen will der Premier deshalb auch weiterhin unterstützen: Circuit Foil wird durch das Wirtschaftsministerium über die nationale Agentur für die Wirtschaftsförderung, Luxinnovation, gefördert. Insgesamt sind die Investitionen nach Angaben des Unternehmens zwischen 2014 und 2017 um 108 Prozent gestiegen (2017: neun Millionen Euro).

Eroberung neuer Marktanteile

Circuit Foil verfolgt derzeit eine Diversifikationsstrategie. Im Fokus: Kupferfolien für Batterien bei Elektrikautos. „Bald könnten Circuit Foil-Folien in Tesla-Autos zu finden sein!“, sagte Geschäftsführerin Fabienne Bozet. Anfang 2020 soll eine Fabrik in Ungarn von der Muttergesellschaft Doosan dafür eröffnet werden. „Wir werden uns dort auf die Herstellung von Kupferfolien für den Automobilmarkt spezialisieren“, so Bozet. In Luxemburg dagegen werden sich die Mitarbeiter weiter auf die Herstellung von Kupferfolien für den Unterhaltungselektronikmarkt und den BigData-Markt konzentrieren, erklärt die Circuit Foil-Chefin.

Für die Zukunft will Fabienne Bozet den Anteil an besonders hochwertigen Kupferfolien erhöhen: „Diese hochwertigen Folien machen 51 Prozent unserer Gesamtproduktion aus. Wir streben 75 Prozent an.“





Ständige Wiederverwendung der Ausschüsse „Dank eines Reinigungssystems erzeugen wir keinen Abfall“ – darauf weist Manuel Demeuse, der für den technologischen Prozess bei Circuit Foil zuständig ist, hin. „Bei der ersten Etappe des Produktionsprozesses der Kupferfolien, also die Auflösung des Rohmaterials, können Ausschüsse entstehen. Diese werden wieder am Anfang der Produktionskette genutzt.“ Auch mit Wasser geht das Unternehmen sparsam um: „Wir sind ein großer Wasserverbraucher, besonders wegen der finalen Behandlung der Kupferfolien. Aber um die 70 Prozent des Wassers, das wir verbrauchen, kann nach Reinigung wiederverwendet werden.“