Von Laurent Schmit



Der Kampf gegen die Steuervermeidung von Konzernen beginnt, Früchte zu tragen. Mehr und mehr Schlupflöcher werden in den kommenden Jahren geschlossen, weil neue Regeln über das Beps-Programm der OECD und EU-Richtlinien gegen Steuervermeidung in Kraft treten. Die Unternehmen haben also weniger Möglichkeiten, ihre Gewinne kleinzurechnen.

Besonders im Fokus stehen dabei die Niederlande, Irland, Belgien und Luxemburg, die dafür bekannt sind, Konzernen ein günstiges Steuerumfeld zu bieten ...