(las) - Die US-Großbank Citigroup wählt Luxemburg als mögliches EU-Verwaltungszentrum in seiner Private-Banking-Sparte an, falls die Brexit-Verhandlungen zu Handelshemmnissen zwischen Großbritannien und der EU führen. Das meldet die Wirtschaftszeitung "Financial Times" (FT).

Geplant sei ein sogenanntes "Booking Center", das sehr vermögende Kunden von Luxemburg aus betreuen soll. Citi wollte gegenüber der FT keine Angaben machen, wie viele Arbeitsplätze in Luxemburg entstehen könnten. Die Private-Banking-Sparte von Citi richtet sich an Kunden mit einem Vermögen von mindestens 25 Millionen US-Dollar.

Bereits im Juli hatte Citi angekündigt ihren EU-Wertpapierhandel in Frankfurt ansiedeln zu wollen und weitere Aktivitäten unter anderem in Luxemburg, Amsterdam, Dublin, Madrid und Paris auszubauen.