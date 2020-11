Durch die Übernahmen der letzten Jahre habe der Strom- und Gaslieferant Enovos eine marktbeherrschende Stellung erlangt, kritisieren "Fédération des Artisans" und „Fédération du Génie Technique“.

Handwerk kritisiert Expansionspolitik von Enovos

Dass der Handwerksverband eine Pressekonferenz einberuft, um ein einzelnes Unternehmen zu kritisieren, ist schon ein ungewöhnlicher Schritt. Dennoch hat die Fédération des Artisans genau das getan, um die Expansionspolitik des Energielieferanten Enovos und seiner Holding-Firma Encevo an den Pranger zu stellen.

Enovos Services, deren wichtigste Aktionäre der Staat, die Stadt Luxemburg, die staatseigene Banque et Caisse d'Épargne de l'État und die Post sind, hatte in den vergangenen Jahren einige Übernahmen von Handwerksbetrieben durchgeführt und konnte damit weitere Dienstleistungen anbieten.

So kaufte der Strom- und Gaslieferant im Juli 2018 das Gebäudetechnikunternehmen Paul Wagner et Fils. Bald darauf übernahm Enovos Services auch Powerpanels, den größten Hersteller von Schalttafeln und Regelungstechnik im Land. Dass das Unternehmen in den vergangenen Tagen auch noch die Mehrheit an Minusines, einem Lieferanten für Elektroausrüstung erworben hat, rief nun den Handwerksverband und die „Fédération du Génie Technique“ (FGT), die unter anderem Betriebe aus den Bereichen Elektrotechnik, Heizung und Sanitär vertritt, auf den Plan.

Die beiden Verbände befürchten eine unfaire Konkurrenz und marktbeherrschende Stellung des „de–facto Staatsbetriebs“, die sich aus dieser vertikalen Integration ergibt. „Enovos hat den Staat und mit Paul Wagner et Fils einen der größten Elektriker im Land im Rücken. Hinzu kommt die Spuerkeess als Aktionär. Man kann sich vorstellen, dass das Unternehmen sehr gute Konditionen bekommt, um Projekte zu finanzieren“, so Michel Reckinger, der Präsident des Handwerksverbands. „Wir wissen auch, dass die Einkaufstour von Enovos noch nicht vorbei ist und sie versuchen, weitere Betriebe aus dem Sektor zu kaufen.“

Über eine solche marktbeherrschende Stellung verfüge kein anderer Betrieb im Land, so Reckinger. Er frage sich also, welche Strategie die Regierung mit der Schaffung eines solchen Konglomerats verfolge. Um die Risiken einer Monopolbildung zu veranschaulichen, verweist Reckinger auf Frankreich, wo Gaz de France (GDF) eine dermaßen beherrschende Position innehatte, dass es heute dort praktisch keine unabhängigen Elektriker oder Installateure mehr gebe.

Bereits 2018 hatte die Federation des Artisans daher eine Klage vor dem „Conseil de la concurrence“ eingereicht mit der Begründung, dass auf dem Markt eine „ungesunde Konzentration und ein strukturelles Ungleichgewicht“ vorliegen, so Reckinger. Der Konkurrenzrat hatte festgestellt, dass zwar eine dominante Marktposition vorliege, diese aber nicht gleichbedeutend sei mit einem Missbrauch dieser Stellung. Das müsse erst im Einzelfall nachgewiesen werden. Daher wurde die Klage abgewiesen.

„So lange Enovos also nicht mit dem Finger im Marmeladenglas („Gebeessdëppchen“) erwischt wird, gibt es kein Problem. Das ist aber eine Handhabe, die es nur noch in Luxemburg gibt“, sagt Reckinger. Denn im Unterschied zu den Nachbarländern und entgegen der Empfehlung der Europäischen Kommission gibt es im luxemburgischen Wettbewerbsrecht keine „Ex-Ante“ Prüfung, bei der bereits im Vorfeld einer Übernahme geprüft wird, welche Folgen ein Zusammenschluss von zwei Firmen für den Markt hat. Zwar sei gerade eine Reform des Wettbewerbsrechts auf dem Instanzenweg, eine Vorabprüfung sei aber auch darin nicht vorgesehen, kritisiert Reckinger. Auch hier fordert der Handwerksverband Nachbesserungen.

