Handwerk befürchtet Verschärfung der Krise auf dem Wohnungsmarkt

Die Aussichten für den Hausbau und die Bauwirtschaft haben sich massiv eingetrübt, warnen die Luxemburger Handwerksorganisationen und fordern Maßnahmen.

(ThK) – Die verschiedenen Krisen, die gerade die Wirtschaft prägen, könnten die Probleme auf dem Luxemburger Wohnungsmarkt verschärfen. Das betonen die Chambre des Métiers und die Fédération des Artisans in einer gemeinsamen Pressemitteilung. So habe sich seit der zweiten Jahreshälfte 2022 die Aktivität im Bausektor verringert, und die Aussichten für die kommenden beiden Jahre hätten sich massiv eingetrübt, schreiben die Handwerksorganisationen.



„Inflation, steigende Vorleistungs- und Lohnkosten, stark steigende Energiepreise und steigende Zinsen schaffen ein Umfeld, das das Geschäft belastet und das Vertrauen institutioneller und privater Investoren untergräbt“, so die am Montag veröffentlichte Stellungnahme.

1.500 Häuser weniger

Dabei verweisen die Handwerker auf eine Veröffentlichung der Statistikbehörde Statec, die einen Rückgang des genehmigten Bauvolumens um 34 Prozent zwischen dem ersten Halbjahr 2022 und dem gleichen Zeitraum im Jahr 2021 feststellt. Der Sektor schätzt demnach, dass im kommenden Jahr lediglich 2.300 Häuser gebaut werden, statt 3.800. Die Differenz von 1.500 Einheiten erkläre sich aus genehmigten Projekten, die jedoch mangels Investoren nicht ausgeführt würden.

„Ein solch starker Produktionsrückgang wird negative Auswirkungen auf einen ohnehin schon extrem angespannten Wohnungsmarkt haben und erhebliche Folgen haben, sowohl für wohnungssuchende Haushalte als auch für andere Wirtschaftssektoren mit hoher Wertschöpfung, die in hohem Maße von einem Zustrom von Arbeitsmigranten abhängen“, so das Schreiben.

Forderung nach Sofortmaßnahmen

Die Branche fordert daher, Sofortmaßnahmen zu ergreifen. So schlagen die Handwerksverbände unter anderem vor, die Regierung solle den Sonderfonds zur Förderung des Wohnungsbaus verwenden, um zurückgestellte private Projekte zu erwerben. „Dies könnte über Ausschreibungen wie bei großen Fotovoltaikprojekten erfolgen. Wettbewerbsfähige Ausschreibungen werden es öffentlichen Akteuren ermöglichen, diese Objekte zum besten Preis zu erwerben und so das Angebot an bezahlbarem Wohnraum rasch zu erhöhen“, so das Argument.

Ferner soll die Obergrenze für die vergünstigte Mehrwertsteuer von bisher 50.000 Euro auf 100.000 Euro pro erstellter oder renovierter Wohneinheit heraufgesetzt werden. Die Steuergutschrift für notarielle Urkunden soll demnach von 20.000 Euro auf 30.000 Euro erhöht werden.

Die Handwerksorganisationen fordern ein Treffen mit der Regierung und den entsprechenden Verwaltungen, um die Maßnahmen zu besprechen.

