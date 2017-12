Von Pierre Leyers

Nach 3,5 Prozent in diesem Jahr wird Luxemburgs Wirtschaft im kommenden Jahr voraussichtlich um 4,5 Prozent wachsen. Diese erfreuliche Prognose des Statec verbirgt aber so manche Schönheitsfehler, auf die die Handelskammer in ihren Wirtschaftsperspektiven für 2018 eingeht.



„Die Produktivität stagniert“ stellt Carlo Thelen, ihr Generaldirektor, am Donnerstag bei der Vorstellung fest ...