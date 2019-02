Handelskammer: Es wird nicht gewählt

Die Wahl der Mitglieder der Vollversammlung der Handelskammer wird nicht statt finden. Da es so viele Kandidaturen gab wie zu vergebene Posten, entfällt die Abstimmung.

Die Wahl der Mitglieder der Vollversammlung der Handelskammer wird nicht statt finden. Da es so viele Kandidaturen gab wie zu vergebene Posten, entfällt die Abstimmung. Das teilt das Wirtschaftsministerium am Dienstag mit.

(pley) - Die Zusammensetzung der neuen Vollversammlung der Handelskammer steht fest. Die 25 Mitglieder aus sechs Gruppen und ihre 25 Stellvertreter sind bestimmt. Da es nur so viele Kandidaten wie zu besetzende Posten gab, wird es nicht zur Wahl kommen. Das geht aus einer Mitteilung des Wirtschaftsministeriums hervor, das am Dienstag eine Liste mit den Namen der somit automatisch gewählten Mitglieder veröffentlichte.

Schon seit 2004 wird nicht mehr gewählt, da es jedes Mal nur so viele Kandidaten wie Posten gab. Fast wäre es diesmal zur Wahl gekommen, da in der Gruppe 1 (Handel) zwei konkurrierende Listen beim Wirtschaftsministerium eingereicht wurden. Eine dieser Liste wurde jedoch von der Teilnahme ausgeschlossen, weil sie nicht den Bedingungen des Wahlreglements entsprach. Etliche der Firmen, die Kandidaten stellten, seinen nicht Mitglied der Handelskammer, sondern der Handwerkskammer, heißt es in der Mitteilung des Wirtschaftsministeriums.

