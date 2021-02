Hamsterkäufe: In der Pandemie entdeckt Luxemburg das Haustier neu

Hunde, Katzen und Nagetiere sind beliebt wie selten. Der Markt für Tiere, Futter und Zubehör boomt.

Am Eingang zur Tierhandlung Josy Welter in der Belle Etoile stehen Jugendliche um einen ausgeleuchteten Glaskasten herum und quietschen vor Entzücken. Sie blicken auf kleine Hasen. Daneben steht eine Mutter mit ihrem Kind und sieht sich Hamster an. Im hinteren Teil des Ladens stehen Aquarien mit Fischen, Käfige mit Kanarienvögeln und Plastikdosen mit lebenden Insekten.

Tiere sind auch eine Ware ...