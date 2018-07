Nicht nur die Industrie, auch Handwerksbetriebe stehen der Digitalisierung wegen vor großen Herausforderungen. Wie man sich für die Zukunft rüstet, zeigt das „Luxemburger Wort“ am Beispiel von fünf Betrieben.

Hammer, Schere, Computer

Nadia DI PILLO

Nicht nur die Industrie, auch Handwerksbetriebe stehen der Digitalisierung wegen vor großen Herausforderungen. Wie man sich für die Zukunft rüstet, zeigt das „Luxemburger Wort“ am Beispiel von fünf Betrieben, die am „Digital Skills Bridge“-Projekt teilnehmen.

Bislang gehören Schere und Föhn für jeden Friseur zum meistgebrauchten Handwerkszeug, zukünftig sollen auch Tablet und App zum Einsatz kommen – zumindest dann, wenn sich die Ideen von Laura Ferber branchenweit durchsetzen sollten. Denn die junge Chefin des Betriebes, der landesweit über 13 Friseursalons verfügt, gehört zu denen in Luxemburg, die auf „Haareschneiden 2.0“ setzt.



Das Konzept, das Laura Ferber gestern vorstellte, besteht aus drei Teilen. Erster Baustein ist eine App, mit der die Ferber-Friseure das Haar der Kunden analysieren können – ein digitaler Helfer bei der Diagnose des Haartyps, der dazu dienen soll, die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden besser zu verstehen.



Intern gibt es eine digitale Plattform, welche die Leistungsindikatoren der 13 Filialen, der Mitarbeiter und der Dienstleistungen anzeigt. „Dies hilft bei der täglichen Verwaltung der Arbeitsleistung, der Bestellung von Produkten, der Verwaltung von Terminen und gibt einen Überblick über die Geschäftszahlen des Unternehmens“, erklärt Laura Ferber, die mit ihrem Bruder Lionel das 1928 gegründete Unternehmen jüngst übernommen hat, „die Branche ist im Umbruch. Wir müssen den digitalen Prozess in Zukunft auch in den eigenen vier Wänden begleiten.“



Ein weiteres digitales Angebot richtet sich an Branchenfremde, die sich für Frisur, Brushing, Maniküre oder Schminken interessieren und die Techniken erlernen wollen. Nach einer Weiterbildung können diejenigen, die zertifiziert worden sind, diese Dienstleistungen künftig über eine App selbst anbieten.



Print 4.0



Wie die Digitalisierung eine Branche zur Veränderung zwingt, zeigt sich in den Druckereien, die bereits einen enormen Wandel hinter sich haben und zur ständigen Weiterentwicklung aufgefordert sind. So auch die „Imprimerie centrale“: Seit 1961 in der Nähe des Luxemburger Hauptbahnhofes angesiedelt, bestimmt auch dort das Tempo im digitalen Rennen den Takt. „Die Digitalisierung geht bei uns quer durch den Betrieb“, beschreibt IT-Leiter Marcel Beffort die digitale Strategie der Druckerei, die sich auf drei Bereiche konzentriert.

„Vorrangig wollen wir die Beteiligung unserer Kunden am Realisierungsprozess erhöhen. Wir arbeiten immer noch auf einer traditionellen Art und Weise sei es über Telefon oder Fax. Wir müssen jetzt einen Schritt vorangehen, damit der Kunde nicht immer anrufen muss, um eine Information zu erhalten“, sagt Marcel Beffort. Ziel ist also, den Kunden näher an das Unternehmen heranzuführen und die Kommunikation zu vereinfachen.



„Zum zweiten wollen wir unsere Produktions- und Verwaltungsprozesse verbessern und besser miteinander verknüpfen. Dabei spielt der schnelle Zugriff auf Daten eine wichtige Rolle. Wir wollen diese Prozesse noch beschleunigen“.



Schließlich, so Marcel Beffort, sollen die neuen Trends im Druckbereich – Stichwort Print 4.0 – umgesetzt werden, um im Digitaldruck leistungsstärker zu werden.

Intelligente Brillen bei Firma Reckinger



Auch die Firma Reckinger hat die Digitalisierung längst als Chance erkannt. Spezialisiert ist der Betrieb auf die Bereiche Heizung, Sanitär, Belüftung, Klimaanlagen und Elektrizität. Neue Heiz- und Kühltechnologien verlangen von Installateuren und Mechanikern neue Kompetenzen im Umgang mit neuen Technologien. „Die beim Kunden installierten Geräte werden zunehmend intelligenter und sind miteinander vernetzt; Informationen müssen zentral verarbeitet und analysiert werden. Aber das Profil unserer Mitarbeiter entspricht zur Zeit noch nur teilweise den Erfordernissen“, stellt Michel Reckinger fest.



Die Ausbildung aller Monteure in allen erforderlichen Bereichen ist laut Reckinger aber unrealistisch. Daher die Idee, Monteure und Techniker mit intelligenten Brillen auszustatten; auf diesem Weg schickt ein spezialisiertes Team aus dem Firmensitz den Kollegen beim Kunden notwendige Informationen, um Geräte zu installieren, Schäden zu beheben oder komplizierte Reparaturen durchzuführen. „Das ermöglicht es uns, die Operationen zu beschleunigen und gleichzeitig Qualität und Sicherheit zu verbessern“, davon ist Michel Reckinger überzeugt.



Mitarbeiter umschulen



Auch „Luxforge“ setzt sich seit mehreren Jahren mit dem Thema Digitalisierung auseinander. Das Unternehmen fertigt und montiert in Luxemburg Metalltreppen und -geländer, Tore, Balkone und andere Konstruktionen. Geschäftsführer Dirk Treinen erklärt die Herausforderung: „Digitalisierung bedeutet nicht nur, dass Computer und Roboter gekauft werden müssen. Weil dadurch Arbeitsplätze in Gefahr geraten können, ist es wichtig, unsere Mitarbeiter umzuschulen, damit sie die Roboter dann auch bedienen können.“



Das Unternehmen, das 77 Mitarbeiter zählt, verfügt bereits über moderne Blechbearbeitungsanlagen und auch einen 3D-Laserscanner, der für Planungsaufgaben, Simulationen und andere Auswertungen eingesetzt wird. „Wir wollen unser professionelles Personal und deren Erfahrung behalten, denn der Roboter ist nicht schlauer als der Mensch, der ihn füttert“.



Seit der Gründung im Jahr 2010 widmet sich die Merscher Firma „Modulor Menuiserie“ der Gestaltung im Bereich der Innenarchitektur und dem Möbeldesign; dazu gehören Entwurfsentwicklung, Umsetzung von Raumkonzepten oder Einzelanfertigungen. „Wir arbeiten seit Anfang des Jahres mit dem Unternehmen Hornbach.



Der Kunde kann dort Möbel online selber gestalten, gibt Messwerte an, sucht das Material aus und erstellt sein eigenes Design. Wenn wir die Daten bekommen, können wir diese sofort auf unseren Maschinen umsetzen. Dafür brauchen wir aber immer mehr Leute, die diese Technik bedienen, die programmieren und zeichnen können. Das ist die große Herausforderung“, sagt Geschäftsführer Kai Hengen.