Das übliche Szenario: Alle Supermarktketten sind betroffen, Verbraucher werden gewarnt, Geschäfte räumen Regale leer – ein Lebensmittelskandal in Belgien mit Auswirkungen auf Luxemburg.

Leitartikel Wirtschaft 2 Min.

Hackfleisch im All

Marc Thill Das übliche Szenario: Alle Supermarktketten sind betroffen, Verbraucher werden gewarnt, Geschäfte räumen Regale leer – ein Lebensmittelskandal in Belgien mit Auswirkungen auf Luxemburg.

Das übliche Szenario: Alle Supermarktketten sind betroffen, Verbraucher werden gewarnt, Geschäfte räumen Regale leer – ein Lebensmittelskandal in Belgien mit Auswirkungen auf Luxemburg. Am Ende bleibt die störende Frage: Warum Hackfleisch ausgerechnet aus Belgien? Kann das Land Luxemburg, das im Asteroidenbergbau die Nase vorne haben will, kein Hackfleisch produzieren?

Dieser Fleischskandal fällt zeitlich mit den „Transition-Days“ zusammen. Die Nachhaltigkeitsinitiative fordert „Our Food, Our Future“, sie will Städte und Gemeinden in eine postfossile und relokalisierte Wirtschaft führen, ist in der Landwirtschaft sehr aktiv, hat aber den Glauben in die Politik verloren. Nicht der Agrarminister hat das Sagen, auch nicht der Umweltminister, nein, Monsanto und Nestlé diktieren, was wie auf den Teller kommt. Deshalb lautet bei Transition das Credo: Selbst nach Lösungen suchen, gemeinsam Projekte initiieren, dann wird die Politik eines Tages folgen.

Gefordert wird eine gesunde und nachhaltige Ernährung. Dass es die nicht mehr gibt, das liegt eigentlich nur am unersättlichen Konsum des Menschen – immer mehr, immer billiger. Die Landwirtschaft ist dadurch zu einer Industrie geworden, „de la ferme à la firme“, und hat den Beruf des Bauern pervertiert – vom Lebensspender zum Totengräber. Dass Forscher in den Nabelschnüren von menschlichen Föten die Spuren von zweihundert Giftstoffen gefunden haben, die alle auf Pestizide zurückzuführen sind, spricht nicht für diese industrielle Landwirtschaft. Dennoch dürfen Glyphosat und andere chemische Stoffe weiterhin auf die Felder.

Die Nahrungsmittelkette ist auch ein Klimakiller. Für jede Kalorie, die auf den Teller kommt, werden zwischen zehn und zwölf Kalorien fossile Energie verbraucht. In anderen Worten: Die moderne Agrarwirtschaft ist nichts anderes als die Nutzung von Landflächen, um Erdöl in Nahrungsmittel zu verwandeln. Was aber, wenn eines Tages das Erdöl ausgehen wird? Werden die Menschen dann hungern?

Dass dieser Spuk überhaupt stattfinden kann, liegt auch am Einzelhandel und an den Lebensmittelkonzernen, denen die Landwirtschaft ausgeliefert ist. Es ist eine Teufelsspirale. Um im Jahr 2050 eine wachsende Weltbevölkerung ernähren zu können, muss die Nahrungsmittelproduktion bis dahin um hundert Prozent wachsen. Da aber die landwirtschaftliche Nutzfläche kontinuierlich schrumpft, jährlich geht der Landwirtschaft weltweit eine Anbaufläche in der Größe Italiens verloren, fragt man sich, wie man das bewerkstelligen wird.

Wenn die Menschheit weiter auf dieser Erde leben will, muss sie irgendwie wieder zu einer sinnvollen Landwirtschaft zurückfinden: kleine Produktionen, kurze Verkaufswege, die direkt vom Produzenten zum Verbraucher führen, eine korrekte Bezahlung des Herstellers und ein Mitspracherecht für die Kunden. Mehr Menschen als bisher müssen sich in Zukunft mit dem nachhaltigen Anbau von gesunden Lebensmitteln beschäftigen.



Denn eine Gesellschaft, in der nur zwei bis drei Prozent der Wirtschaftsleistung auf die Agrarwirtschaft entfallen, wie es in Luxemburg der Fall ist, wird auf Dauer nicht überleben können. Landwirte müssen wieder Hüter des Lebens werden – es sei denn, die Menschheit sieht ihre Zukunft auf einem ganz anderen Stern. Aber Asteroidenstaub lässt sich bis auf weiteres noch nicht in Hackfleisch verwandeln.