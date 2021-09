Die Modeketten glänzen mit guten Verkaufszahlen. Vor allem im Asiengeschäft bestehen weiter große Herausforderungen.

Gute Quartalszahlen

Modefirmen H&M und Inditex erholen sich von der Krise

Die Modeketten glänzen mit guten Verkaufszahlen. Vor allem im Asiengeschäft bestehen weiter große Herausforderungen.

(dpa) - Die schwedische Modekette H&M hat sich weiter von den Folgen der Pandemie erholt. In den drei Monaten bis Ende August stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum währungsbereinigt um 14 Prozent auf knapp 55,6 Milliarden Kronen (5,5 Milliarden Euro), wie Hennes & Mauritz am Mittwoch mitteilte. In schwedischen Kronen belief sich der Anstieg auf neun Prozent. Experten hatten im Schnitt mit einem stärkeren Zuwachs gerechnet.

So lasteten die Einschränkungen infolge der Pandemie weiter auf dem Geschäft - vor allem in Asien. Zwar konnte der Konzern mit weiteren Marken wie Cos oder & Other Stories mehr Artikel ohne Rabatte verkaufen. Doch Anfang Juni seien immer noch rund 180 Ladengeschäfte vorübergehend geschlossen gewesen. Bis Ende August habe sich diese Zahl auf etwa 100 Läden verringert. Bei den übrigen Filialen habe es teilweise Beschränkungen bei Öffnungszeiten, der Zahl der Kunden und der Verkaufsfläche gegeben.

Allerdings sieht das Management Lichtblicke: So hätten die Erlöse außerhalb von Asien und Ozeanien in den jeweiligen Landeswährungen wieder das Niveau aus der Zeit vor der Pandemie erreicht. Seine vollständigen Quartalszahlen will H&M am 30. September veröffentlichen.

Auch Zara-Eigner Inditex mit guten Zahlen

Ein starker Mix aus stationären Verkäufen und Online-Shopping hat auch dem Textilhändler Inditex zu guten Geschäften und einem Sprung zurück in die Gewinnzone verholfen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sei der Umsatz im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres um fast die Hälfte auf gut 11,9 Milliarden Euro gestiegen, teilte der Eigner der Modeketten Zara, Bershka und Massimo Dutti am Mittwoch im spanischen Arteixo mit.

Von Februar bis Juli lag der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) mit 3,1 Milliarden Euro mehr als doppelt so hoch wie ein Jahr zuvor. Unter dem Strich verdiente Inditex knapp 1,3 Milliarden Euro nach einem Vorjahresverlust von 195 Millionen Euro.

Auch in den kommenden Monaten sollte die gute Entwicklung andauern. Die neue Herbst/Winter-Kollektion sei „sehr gut“ von Kunden angenommen worden, hieß es. Der Start im Zeitraum bis Anfang September liege 22 Prozent über dem Vorjahreszeitraum beziehungsweise neun Prozent über dem Vorkrisenniveau. Derzeit seien nahezu alle Geschäfte geöffnet.