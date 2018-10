Das Programm „Fit4Service“ will kleine und mittelständische Betriebe bei der Optimierung ihrer Dienstleistungen unterstützen.

Gute Qualität, zufriedene Kunden

Alexa Baumann gehört zu den mittelständischen Unternehmerinnen, die es nicht „einfach laufen lassen“. Ihr Credo, dass „Kundenpflege extrem wichtig ist“ ist keine leere Phrase. „Die Menschen werden immer anspruchsvoller. Und tatsächlich perfekt ist man nie; es gibt immer noch Möglichkeiten, sich zu verbessern: im Umgang mit Kundenwünschen, in der Kommunikation nach innen und außen“.



Um herauszufinden, ob in ihrem Schönheitsinstitut alles rund läuft oder um sich in ihrer Arbeit bestätigt zu sehen, suchte sie externe Beratung. „Ich habe zu dem Zeitpunkt ein zweites Institut geöffnet, um mein kleines Unternehmen weiterzuentwickeln. Dabei hatte ich Angst, nicht alles richtig zu machen, da ich nicht an zwei Orten gleichzeitig sein konnte,“ sagt Alexa Baumann.



„Das Pilotprojekt Fit4Service kam mir sehr gelegen, um die beiden Standorte untersuchen zu lassen und herauszufinden, ob und wo es Schwachstellen gibt.“



Für fünf Tagen wurde ihr ein Experte zur Seite gestellt, der die Qualitätskriterien der gebotenen Dienstleistungen in Augenschein nahm. „Der Berater hat dann einzelne Kritikpunkte genau benannt und mir bestätigt, dass ich mich nicht auf meine Lorbeeren ausruhen dürfe, weil die Kunden es früher oder später merken, wenn verschiedene Dinge zunehmend in den Hintergrund geraten.“



So hat sich die Unternehmerin mit dem Experten darauf geeinigt, dass den Kunden per E-Mail die Möglichkeit zu einem Feedback gegeben werden soll. „Die Fragen, auch zur Zufriedenheit, wurden zusammen mit dem Experten ausgearbeitet“, erklärt Alexa Baumann. Auch wurden sogenannte „Mystery Shopper“ eingesetzt, um Schwachstellen aufzudecken.



„Durch beide Maßnahmen hatte ich eine genaue Analyse des bestehenden und neuen Kundenkreises. Dann bekam ich ein schriftliches Debriefing, auf dessen Basis ich gemeinsam mit den Angestellten Verbesserungsmöglichkeiten diskutiert habe. Ein wesentlicher Vorteil ist, dass man eine unabhängige und neutrale Analyse bekommt“.



Fit4Service geht in zweite Phase

Nach der ersten Testphase wird das Projekt „Fit4Service“ nun ausgebaut. Das Wirtschaftsministerium will mit dem Programm kleine und mittlere Betriebe unterstützen. Ihnen soll mithilfe der Initiative die Möglichkeit gegeben werden, ihre Serviceleistungen zu optimieren.



Von dem Projekt sollen vor allem Handwerksbetriebe, kleine Handelsunternehmen und Unternehmen aus dem Horesca-Bereich profitieren. Wer am Programm teilnimmt, bekommt einen Experten zur Seite gestellt, der die Qualitätskriterien der jeweiligen Dienstleistungen untersucht und Optimierungsvorschläge macht. Ziel ist es, die Qualität der Dienstleistungen zu verbessern.



Beim „Fit4Service“ übernimmt das Ministerium die Expertenkosten in Höhe von maximal 6.000 Euro während fünf Tagen. Entscheidet sich der Betrieb dazu, die Vorschläge des Experten umzusetzen, kann er anschließend eine Finanzspritze für die Modernisierung des Betriebs in Anspruch nehmen. Anmelden kann man sich auf der Internetseite von Luxinnovation.