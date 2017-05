(ndp/mg) - Die luxemburgische Wirtschaft wird im laufenden Jahr nach Einschätzung des Statec kräftig in Schwung kommen. Für das Gesamtjahr rechnet Statec-Direktor Serge Allegrezza mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 4,8 Prozent. Auch für 2018 stehen die Zeichen gut: Der Statec erwartet einen Wirtschaftsschwung von satten 4,8 Prozent.



Die Wirtschaftsleistung wuchs im vergangenen Jahr um mehr als vier Prozent und "die Dynamik der letzten Jahre wurde nach oben revidiert", schreibt der Statec in seiner neuen „Note de conjoncture“. Seit Ende des Jahres habe sich die Expansion weiter fortgesetzt, "mit einem besseren Gleichgewicht zwischen Auslands- und Inlandsnachfrage". Der Finanzsektor werde sich in einem günstigeren Umfeld behaupten können, "unter der Voraussetzung einer positiven Erholung der Aktienmärkte und einer dynamischen Kreditvergabe an private Haushalte und Unternehmen".



Arbeitslosigkeit geht weiter zurück



Bei den Produktionsindikatoren für Industrie und Baugewerbe fällt die Entwicklung in den ersten Monaten des Jahres eher "enttäuschend" aus. Der Umsatz bei den nicht finanziellen Dienstleistungen fällt ebenfalls weniger positiv aus. Allerdings blicken die Unternehmen wie auch die privaten Haushalte mit größerer Zuversicht in die Zukunft, während "die Stärkung der europäischen Wirtschaftsdynamik ebenfalls ein positiver Faktor darstellt". Deshalb erwartet der Statec, dass das Bruttoinlandsprodukt 2017 um knapp fünf Prozent wachsen wird.

Die Arbeitslosenquote wird laut Statec dieses Jahr 5,9 Prozent erreichen (im Jahr 2016 lag sie bei 6,4 Prozent). 2018 wird die Quote voraussichtlich auf 5,6 Prozent abschwächen.



Zudem geht das Statistikamt im laufenden Jahr von einer Inflationsrate von 1,8 Prozent aus, für 2018 von 1,7 Prozent.