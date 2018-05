Gut gemeint

Selten hat es bei der Einführung eines EU-Gesetzes so viel Verunsicherung und Unkenntnis gegeben wie bei der Datenschutzgrundverordnung.

Große Schritte werden oft erst im Nachhinein als solche erkannt. Sicherlich hat Europa am 25. Mai, dem Tag, an dem die europäische Datenschutzverordnung in Kraft tritt, einen Meilenstein beim Datenschutz erreicht. Genauso gut aber kann es sein, dass gleichzeitig ein weiteres Bürokratiemonster geschaffen wurde. Das neue Regelwerk muss sich erst in der Praxis bewähren. Sicher ist schon jetzt, dass es bei der Einführung eines EU-Gesetzes selten so viel Verunsicherung und Unkenntnis gab.

Endlich mehr Datenschutz – doch überall lauern Fallen: Selbst die Annahme einer Visitenkarte kann zum Problem werden ...