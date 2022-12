Zinserhöhungen in 0,5-Prozent-Schritten könnten eine Zeit lang beibehalten werden – das freut nicht jeden.

Inflationsbekämpfung

Guindos sieht Euro-Wirtschaft in schwieriger Situation

(Bloomberg/MeM) -Der Euroraum befindet sich laut dem Vizepräsidenten der Europäischen Zentralbank, Luis de Guindos, in einer „sehr schwierigen wirtschaftlichen Situation“. Diese werde Einzelpersonen wie auch Unternehmen auf die Probe stellen.



„Die hohen Inflationsraten, die wir in ganz Europa beobachten, gehen mit einer wirtschaftlichen Verlangsamung und geringem Wachstum einher“, sagte er in einem Interview mit der Dachorganisation spanischer Jungunternehmerverbände vom 16. Dezember, das am Dienstag auf der Website der EZB veröffentlicht wurde. „Es ist sehr wichtig, dass Einzelpersonen wie auch Unternehmen umsichtig sind und sich auf die langfristige Perspektive konzentrieren.“

In seinen Ausführungen bekräftigte Guindos die bei der Zinsentscheidung am 15. Dezember geteilten Botschaften, einschließlich der an diesem Tag veröffentlichten neuen Wirtschaftsprognosen. Auf die Frage, wie hoch die Kreditkosten steigen werden, wiederholte er das Mantra der EZB, dass dies „von Sitzung zu Sitzung und auf der Grundlage der eingehenden Daten“ entschieden würde.

Höhere Kreditkosten

Guindos unterstrich auch die Ansicht, dass sich die Eurozone in einer „kurzlebigen und flachen Rezession“ befinde, bevor die Wirtschaft im zweiten Quartal wieder zu wachsen beginnen werde.

„Diese Situation stellt zweifelsohne eine Herausforderung für die Unternehmen und ihre Tragfähigkeit dar“, sagte der Vizepräsident. „Angesichts der sich abzeichnenden Rezession macht es die derzeitige große Unsicherheit den Unternehmen und Unternehmern umso schwerer, ihr Kapital zu verteilen. Vor diesem Hintergrund ist es sehr wichtig, umsichtig zu sein.“

Zinserhöhungen wie er letzten EZB-Sitzung um 0,5 Prozent könnten dabei laut Guindos noch „für eine gewisse Zeit zur neuen Norm“ werden. Die griechische Zentralbank warnt unterdessen, dass die Anhebung der Kreditkosten wegen der Bremswirkung auf das Wirtschaftswachstum zu einem „Politik-Dilemma“ führe.

