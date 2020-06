Der Glasofen in Düdelingen könnte bald heruntergefahren werden, Luxguard II steht vor einer ungewissen Zukunft.

Guardian: Standort Düdelingen in Gefahr

Der Glashersteller Guardian betreibt zwei Werke für Flachglas in Luxemburg. Die Zukunft der Guardian-Anlagen ist seit Jahren ein Dauerthema, denn die Lebensdauer der Glasöfen ist begrenzt.

Ein Glasofen bedeutet eine beträchtliche Investition in zweistelliger Millionenhöhe. Einer offiziellen Mitteilung von Guardian Glas Europe nach scheinen nun die Würfel gefallen, und zwar zuungunsten des Standorts Düdelingen.

„Guardian Europe S.á r.l. bestätigt die Aufnahme von Beratungen mit den Belegschaftsvertretern von Guardian Luxguard I S.à r.l. (Bascharage) und Guardian Luxguard II S.à r.l. (Dudelange) über das mögliche Herunterfahren des Floatglas-Ofens in Dudelange sowie den eventuellen Zusammenschluss der Produktionsstätten in Luxemburg“, heißt es in der Mitteilung. Damit könnte das Ende des Düdelinger Werks, zumindest der dortigen Produktion, sich anbahnen.

In Luxemburg beschäftigt Guardian etwa 700 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist einer der weltweit führenden Glashersteller und seit 37 Jahren im Großherzogtum präsent. 1981 ging die Produktionsstätte in Niederkerschen in Betrieb. Seit 1989 gibt es in Düdelingen ein zweites Werk. 2016 folgte die Europazentrale in Bartringen. Seit 2017 unterhält der Konzern auch ein Wissenschafts- und Technologiezentrum in Düdelingen. Guardian gehört zur US-Gruppe Koch Industries.

