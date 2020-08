Bis zu 201 Stellen stehen beim Glashersteller Guardian an den beiden Standorten Bascharage und Düdelingen auf dem Spiel.

Guardian: Rund 200 Stellen in Gefahr

(SC) - Wie aus einer Mitteilung der Gewerkschaft OGBL hervorgeht, plant der Glashersteller Guardian Kürzungen, von denen bis zu 201 Angestellte an den Standorten Bascharage und Düdelingen betroffen sein könnten. Insgesamt arbeiten an den zwei Standorten in Luxemburg derzeit 453 Angestellte. Das Unternehmen wolle zunächst einen Beschäftigungsschutzplan aufzustellen, bevor ein Sozialplan ausgearbeitet wird.

Guardian hatte zuvor angekündigt, das Werk in Düdelingen stillzulegen und nicht weiter in dieses zu investieren. Das Unternehmen habe daraufhin Kontakt zu der Gewerkschaft und den Delegationen aufgenommen. Trotz des geplanten Beschäftigungsschutzplans geht Guardian davon aus, dass Stellenstreichungen unumgänglich sind und ein Sozialplan ausgearbeitet werden muss. Die Verhandlungen sollen am 2. September beginnen.

Der OGBL will sich dafür einsetzen, dass so viele Stellen wie möglich erhalten bleiben können. Bis heute seien von Guardian allerdings keine klaren Aussagen zur Zukunft seiner Angestellten gemacht worden. Diese „bedauernswerte Einstellung“ trage nicht zu einem produktiven Dialog bei und lasse schwierige Verhandlungen erahnen, so die Gewerkschaft.



Im Juni hatte die Unternehmensleitung die Personalvertreter informiert, dass sie beiden Standorte des Unternehmen Bascharage (Luxguard 1) und Düdelingen (Luxguard 2) zusammengelegt und der Floatofen in Düdelingen heruntergefahren werden soll. Der Ofen dort hatte das Ende seiner Lebensdauer erreicht und hohe Investitionen von 90 bis 100 Millionen Euro wären notwendig gewesen, um ihn weiter betreiben zu können. Bis 2022 steht das Unternehmen für den Ofen in Bascharage vor der gleich Entscheidung, denn dann endet auch die technische Lebensdauer dieser Anlage.

