Gewerkschaft, Personaldelegation und Firmendirektion haben sich auf einen Beschäftigungsplan geeinigt, der einen schwerwiegenderen Sozialplan verhindern soll.

Guardian: Beschäftigungsplan unterzeichnet

Wie die Gewerkschaft OGBL am Dienstagmorgen mitteilt, hat man sich zusammen mit der Personaldelegation und der Firmendirektion des Glasherstellers Guardian Luxguard II auf einen Beschäftigungsplan geeinigt. Dieser „Plan de maintien dans l'emploi“ gilt für zwei Jahre, so die Gewerkschaft in ihrem Schreiben.

Der Glasofen in Niederkerschen erreicht in zwei Jahren sein „Lebensende“: Insgesamt arbeiten an den zwei Produktionsstätten in Luxemburg derzeit 453 Mitarbeiter. Foto: Guy Jallay

Nach mehreren Wochen intensiver Verhandlungen hätten sich die Sozialpartner am Montag auf einen Plan geeinigt, der eine Reihe von Maßnahmen beinhaltet, die einen schwerwiegenderen Sozialplan und größeren Arbeitsplatzverlusten entgegenwirken sollen.

Der von Guardian vorgesehene Sozialplan wurde vorerst verschoben. Stattdessen habe man sich darauf geeinigt, unter anderem auf Frührenten und Kurzarbeit zurückzugreifen. Die Arbeitszeiten werden angepasst und es werden interne und externe Weiterbildungen angeboten. Außerdem gibt es für Angestellte die Möglichkeit, die Firma freiwillig zu verlassen und Hilfe bei der Arbeitssuche zu erhalten.

Um sicherzugehen, dass der Beschäftigungsplan auch umgesetzt und befolgt wird, wurde ein Aufsichtsteam aus Mitgliedern der Personaldelegation und der Direktion zusammengestellt.

Am 13. August teilte die Gewerkschaft OGBL erstmals mit, dass bei dem Glashersteller bis zu 201 Stellen in Gefahr seien. Die Standorte Niederkerschen und Düdelingen seien davon betroffen. Im Juni hatte die Firmenleitung mitgeteilt, dass die beiden Standorte zusammengelegt und der renovierungsbedürftige Floatofen in Düdelingen heruntergefahren werden soll. Die Erneuerungskosten würden zwischen 90 und 100 Millionen Euro kosten - eine Investition, die das Unternehmen derzeit scheut.

Der Ofen in Niederkerschen erreicht das Ende seiner technischen Lebensdauer Ende 2022. Wie Guus Boekhoudt, Executive Vice President von Guardian Industries und Geschäftsführer von Guardian Europe S.à r.l., unlängst in einem Gespräch mit dem „Luxemburger Wort“ erklärte, will man zumindest an dem Ofen in Niederkerschen festhalten. Eine Garantie könne man dafür jedoch nicht geben, so Boekhouldt. In Polen wird derzeit ein neues Werk samt Ofen errichtet - ein Ersatz für die Werke in Luxemburg sei dies jedoch nicht, so der Geschäftsführer.

