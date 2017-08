(miz) - Am Mittwochmorgen um 11 Uhr wurde der Grundstein für den Bau des neuen Firmensitzes von Hifi International in Contern gelegt. Hier wird sich ab 2018 auch das Logistikzentrum des Elektronikhändlers befinden.

So soll das Hifi-Gebäude künftig aussehen.

Foto: Hifi International

Aktuell befindet sich der Sitz von Hifi International noch in Bettemburg, das neue Gebäude in Contern soll aber bereits im Frühling 2018 eingeweiht werden. Hifi investiert rund 12 Millionen Euro in das Bauprojekt, das neue Gebäude wird eine Fläche von 8.000 Quadratmetern haben, das gesamte Gelände eine Fläche von 10.000 Quadratmetern. 50 Hifi-Mitarbeiter werden künftig in Contern arbeiten.



Hifi International zählt in Luxemburg 150 Angestellte und hat 12 Geschäfte.



Der neue Firmensitz soll Büros und ein Logistikzentrum beherbergen.

Foto: Hifi International





