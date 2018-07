Die chinesische Legend Holdings Corporation hat die erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen für die Übernahme von knapp 90 Prozent an der Banque Internationale à Luxembourg (BIL) erhalten.

Grünes Licht für Übernahme der BIL

„Es ist ein Meilenstein in der Geschichte der BIL“, sagte am Montag der Verwaltungsratsvorsitzende der Banque Internationale à Luxembourg (BIL), Luc Frieden im Gespräch mit dem „Luxemburger Wort“.

Dass die Europäische Zentralbank sowie die Commission de Surveillance du Secteur Financier ihre Zustimmung für die Übernahme von knapp 90 Prozent der Anteile an der BIL erteilt haben, belege, dass es sich bei Legend Holdings Corporation um einen seriösen neuen Mehrheitsgesellschafter handele.



Aktuelles Geschäftsmodell der Bank wird beibehalten

Die Banque Internationale à Luxembourg wurde bereits 1856 gegründet. Sie ist heute in den Bereichen Retail Banking, Private Banking und Corporate Banking sowie an den Kapitalmärkten tätig.

Die Legend Holdings Corporation zählt zu den größten chinesischen Investment-Holdings und ist unter anderem größter Aktionär beim weltgrößten Computer-Hersteller Lenovo. Als Mehrheitsgesellschafter der BIL wird die Legend Holdings Corporation künftig 89,936 Prozent an der luxemburgischen Universalbank halten – weitere 9,993 Prozent bleiben beim luxemburgischen Staat, der Rest bei Minderheitsaktionären.

„Der neue Aktionär Legend Holdings Corporation wird das aktuelle Geschäftsmodell der BIL stützen. Das bedeutet, dass die Banque Internationale à Luxembourg eine Universalbank für Luxemburg und Europa bleibt“, so Luc Frieden. Auch seien keine negativen Auswirkungen für die Beschäftigten der BIL zu erwarten.

Drei neue Verwaltungsratsmitglieder für die BIL



Das Management bleibe unverändert bestehen – mit Hugues Delcourt als Geschäftsführer -, ebenso der überwiegende Teil des Verwaltungsrats. Der neue Aktionär werde lediglich die drei Mitglieder des bisherigen katarischen Aktionärs ersetzen, sagte Luc Frieden. Er selbst werde weiterhin den Vorsitz inne haben.

Die Legend Holdings Corporation sei ein finanzstarker Aktionär, der die weitere Entwicklung der Banque Internationale à Luxembourg unterstützen wolle. Wenn also die BIL in den nächsten Jahren eine andere Bank übernehmen wollte, werde der neue Aktionär dies mittragen, so Luc Frieden.



Chairman kommt nächste Woche nach Luxemburg



Auch in technologischer Hinsicht werde die BIL vom Einstieg der Legend Holdings Corporation profitieren, die unter anderem Aktionär beim chinesischen Zahlungsdienstleister Lakala Payment sei und darüber eine bedeutende Expertise beisteuern könne.

Am vergangenen Donnerstag sei er noch selbst in China gewesen, um mit den Verantwortlichen der Legend Holdings Corporation die Transaktion zu finalisieren, sagte Luc Frieden. Dabei sei er auch mit Chairman Liu Chuanzhi zusammengetroffen, der nächste Woche mit dem Vorstandsvorsitzenden Zhu Linan in Luxemburg erwartet werde.

Kataris sahen richtigen Zeitpunkt zum Verkauf gekommen



Bereits im September vergangenen Jahres war bekannt geworden, dass Precision Capital, ein Investmentvehikel der königlich katarischen Familie und Hauptaktionär der Banque Internationale à Luxembourg (BIL), seine rund 90 Prozent der Anteile an die chinesische Investmentfirma Legend Holdings Corporation verkaufen würde.

„Wir haben die Bank nie zum Kauf angeboten“, hatte damals George Nasra, CEO von Precision Capital, unterstrichen. Für die Investoren aus Katar sei jedoch der richtige Augenblick gekommen, um ihre Anteile an einen langfristigen und strategischen Investor weiterzugeben.

Precision Capital hatte 2012 die 90 Prozent der Anteile für 657 Millionen Euro gekauft. Der neue Hauptaktionär Legend Holdings wird 1,48 Milliarden Euro dafür zahlen, wie bereits auf einer gemeinsamen Pressekonferenz im September 2017 angekündigt wurde.