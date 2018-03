Am Dienstag wurde das Mobilitätsprojekt MMUST (Modèle multimodal et scénarios de mobilité transfrontaliers) offiziell von Infrastrukturminister François Bausch in Longlaville gestartet.

Grünes Licht für das Mobilitätsprojekt MMUST

Mara Bilo Am Dienstag wurde das Mobilitätsprojekt MMUST (Modèle multimodal et scénarios de mobilité transfrontaliers) offiziell von Infrastrukturminister François Bausch in Longlaville gestartet.

Beim MMUST-Projekt handelt es sich um ein Modellierungswerkzeug, das die Verkehrsflüsse über die Grenzen hinaus messen und evaluieren soll. Damit werden die Regierungen von Luxemburg und den drei Nachbarn besser ausgestattet sein, um gegen die durch den Berufsverkehr stark belasteten Straßen anzukämpfen.

Kostenloser Nahverkehr: Qualität geht vor

Das MMUST-Projekt läuft über vier Jahre und kostet 2,9 Millionen Euro. Davon werden 1,7 Millionen Euro vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Kommission gespendet, wie die Pressesprecherin des Projektes erklärte.

Mit Jean Rottner, Präsident der Region „Grand Est“, René Collin, der wallonische Minister für Landwirtschaft, Dominique Gros, Bürgermeister der Stadt Metz, und Jean Marc Duriez, Präsident der Agence d'urbanisme et de développement durable Lorraine Nord (Agape) hielt Bausch anschließend eine Podiumsdiskussion in Longlaville über das Projekt.