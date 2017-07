(aa) - An den Programmen des Gründerzentrums Technoport werden neun neue Firmen teilnehmen können. Das kündigte der CEO der Technoport S.A., Diego De Biasio, am Donnerstag auf Linkedin an. Es handele sich um Unternehmen aus Spanien, Dänemark, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, Finnland und Luxemburg sowie aus verschiedenen Bereichen wie z. B. Finanztechnologie, Informations- und Kommunikationstechnik und Raumfahrt.



Auf Nachfrage des „Luxemburger Wort“ konnte De Biasio aufgrund von Vereinbarungen mit den Firmen zunächst nur sechs Namen bekannt geben: die Start-ups Tank-D (innovative Lösungen für Lagerung und Transport von Bioabfällen), Realab, Zports, Techcyte, Lekohomes sowie das im Ausland etablierte Unternehmen Euroloan, das in Luxemburg Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten plant.