Gründer-Szene: Aus der Garage ins ganze Land

Die Jungunternehmer von „FrëschKëscht“ wollen ganz Luxemburg beliefern – regional und saisonal.

Bis um 12 Uhr war Ivo Silva noch Schüler. Um 12.01 Uhr am Freitagmittag verwandelt er sich in einen Unternehmer. Er verlässt das Lycée Robert Schuman in Limpertsberg, steigt in seinen dunklen Wagen und fährt zu einem Bauernhof.

Auf dem Hof nahe der Hauptstadt weht eine blaue Fahne mit dem Aufdruck „Lëtzebuerger Geméis“ der Familie Kirsch ...