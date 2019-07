Insgesamt haben neun potenzielle Betreiber ihr Interesse an den 5G-Frequenzbändern geäußert.

Großes Interesse an 5G-Frequenzbändern

Mara BILO

Die sogenannte Konsultation rund um den Aufbau des superschnellen Mobilfunknetzes der fünften Generation 5G ist vorbei – und hat auf großes Interesse gestoßen, wie Angaben des „Institut luxembourgeois de régulation“ (ILR) zeigen. Die nationale Kontrollbehörde, die hierzulande für die Vergabe der Frequenzen für das 5G-Netz zuständig ist, hat am Freitag die Namen der Partien veröffentlicht, die ihr Interesse an den 5G-Frequenzbändern geäußert haben. Insgesamt haben sich neun potenzielle Betreiber – CMD.solutions, Dense Air, Eltrona, Luxembourg Online, MTX Connect, Orange, Post, Proximus und SES – gemeldet.

Das ILR hatte die Konsultationen Anfang Mai begonnen, um später verbindliche Bedingungen für Aufbau und Betrieb des 5G-Netzes zu diskutieren. Bei dem Austausch ging es um das 700-Megahertz-Band und das 3.4 bis 3.8-Gigahertz-Band; die Ausschreibung des von der Regierung vorgesehenen 26-Gigahertz-Bandes wird erst im nächsten Jahr zum Verhandlungsgegenstand.

Wie es nun weiter geht, steht noch nicht fest. „Die Entscheidung wird vom zuständigen Minister getroffen“, erklärt das ILR auf Nachfrage des „Luxemburger Wort“. Es müsste aber nun entschieden werden, wie viele Betreiber sich am Aufbau des superschnellen Mobilfunknetzes im Großherzogtum beteiligen können. Sollte es mehr interessierte Parteien geben als der Markt hergibt, geht es in die nächste Runde des Auswahlverfahrens, den „Beauty-Contest“. In diesem Fall müssten alle Firmen, die im Rennen sind, ihre Bewerbung dem ILR vorlegen.

Wann genau das 700-Megahertz-Band und das 3.4 bis 3.8-Gigahertz-Band endgültig vergeben werden, kann die nationale Kontrollbehörde nicht sagen.