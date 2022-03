Großbritannien verschärft seine Verkehrssanktionen gegen Russland. Als Folge hängt eine Maschine von Global Jet fest.

Sanktionen gegen Russland

Großbritannien hält Luxemburger Privatjet fest

Großbritannien verschärft seine Verkehrssanktionen gegen Russland. Als Folge hängt eine Maschine von Global Jet fest.

Ein in Luxemburg registrierter Privatjet ist am Dienstag auf dem britischen Flughafen Farnborough mit einem Startverbot belegt worden, bis geklärt ist, ob das Flugzeug in Verbindung mit dem russischen Oligarchen Jewgeni Schwidler steht. Die Anweisung dazu kam vom britischen Verkehrsminister Grant Shapps. Das Flugzeug hätte wenige Stunden später nach Dubai starten sollen. Die Maschine, eine Bombardier BD700-1A10, ist offiziell auf Global Jet Luxembourg registriert.

Milliardäre im Umfeld Putins stehen jetzt im Visier Oligarchen aus dem direkten Umfeld Putins stehen auf der aktualisierten Sanktionsliste. Viele haben auch Verbindungen zu Luxemburg.

Großbritannien hat bereits am 25. Februar seinen Luftraum für russische Maschinen gesperrt. Am Dienstag wandte sich Shapps mit einem Rundschreiben an britische Flughäfen. Darin heißt es: „Fluglotsen und Flughäfen im Vereinigten Königreich dürfen keine Landung ermöglichen für Flugzeuge, von denen sie annehmen, dass sie russische Flugzeuge sind, das bedeutet: 1. ein in Russland registriertes Flugzeug, 2. ein Flugzeug, das einer Person gehört, die unter die Sanktionen gegen Russland fällt, oder von ihr betrieben oder von ihr gechartert wird, 3. ein Flugzeug, das Personen gehört, die in Verbindung zu Russland stehen, oder von ihnen betrieben oder von ihnen gechartert wird.“

Damit einher ginge die Entscheidungsgewalt für Fluglotsen, Piloten das Eindringen in den britischen Luftraum zu untersagen oder sie aufzufordern, diesen zu verlassen, heißt es weiter in dem Schreiben. Flughafenbetreiber könnten zudem Starts anordnen oder untersagen bzw. Landungen verbieten. Auch das Festhalten von Flugzeugen am Flugplatz sei möglich.

Wer ist Jewgeni Schwidler? Jewgeni Markowitsch Schwidler, geboren 1964, ist ein russisch-amerikanischer Unternehmer, der sein Vermögen während der russischen Öl-Privatisierung in den 1990er-Jahren erworben hat. Er gilt als Vertrauter von Roman Abramowitsch, mit dem zusammen er das Unternehmen Runicom S.A. gründete. Später wurde er Präsident von Sibneft, einem Ölhandelsunternehmen, das 2005 von Gazprom übernommen wurde. Schwidlers Vermögen wird auf 1,7 Milliarden US-Dollar geschätzt.

