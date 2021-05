Wo früher die Vertriebshallen für Obst und Gemüse lagen, ist das INNSiDE Luxembourg entstanden. Morgen öffnet das Hotel seine Türen.

Grosbusch eröffnet Hotel in Cloche d'Or

(mab) - Am 21. Mai eröffnet Eigentümer René Grosbusch das Hotel INNSiDE Luxembourg in Cloche d'Or. Auf dem Grundstück befand sich von 1990 bis 2005 die Vertriebshalle für Obst und Gemüse des Familienbetriebes Grosbusch.

André, Goy, Lynn und René Grosbusch. Foto: Anouk Antony

Als das Lager nach Elange bei Mondorf zog, stellte sich die Frage, was mit dem Grundstück passieren soll. „In Cloche d'Or fehlte ein Hotel“, erklärt René Grosbusch die Entscheidung. Gemeinsam mit der Hotelgruppe Meliá wurde das Konzept ausgearbeitet, das auf lokale Produkte und lokale Küche setzt. Grosbusch ist nicht nur Eigentümer, sondern auch Lieferant.

„Unsere Werte hochhalten“ Generationswechsel im Familienbetrieb: Bei Grosbusch in Ellingen übernehmen Lynn und Goy nächstes Jahr das Ruder. Beide arbeiten seit fünf Jahren im Familienunternehmen.

Die Entscheidung zum Bau fiel 2018. Jetzt muss das Hotel mitten in der Corona-Krise eröffnen. Doch René Grosbusch zeigt sich optimistisch: „Ich finde es sehr positiv, morgen dieses Hotel zu eröffnen, weil wir jetzt endlich Licht am Ende des Tunnels sehen. Wir glauben, dass wir wirtschaftlich in kurzer Zeit wieder da sein können, wo wir es vor Covid geplant hatten.“



